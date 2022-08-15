Мерсон: "Магуайр не может бегать"

Харри Магуайр Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Манчестер Юнайтед" следовало купить Конора Коуди, потому что капитан "красных дьяволов" Харри Магуайр "не может бегать".

Субботнее поражение 4:0 от "Брентфорда" в очередной раз продемонстрировало проблемы "Юнайтед" в обороне, и Мерсон думает, что "дьяволам" помог бы переход на схему, где Магуайра будет страховать еще один защитник.

"Им следовало купить Конора Коуди. Им нужно играть в три центральных защитника. Магуайр не может бегать, поэтому их оборона должна состоять из пяти игроков".

"Используй Магуайра в тройке, и он будет очень хорошим игроком. Он умеет выходить с мячом из обороны и отдавать пас. Но когда он играет в четверке защитников, он не может рисковать, потому что в ситуациях один на один ему приходится тяжело".

"Поставь туда Коуди, и он будет страховать. Тогда тебе бы не пришлось использовать Мактоминея и Ферда, потому что у тебя есть страховка", — сообщил Мерсон в эфире.


Метки Коуди, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Мерсон

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2022 10:00

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