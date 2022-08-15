Мерсон: "Магуайр не может бегать"
Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что "Манчестер Юнайтед" следовало купить Конора Коуди, потому что капитан "красных дьяволов" Харри Магуайр "не может бегать".
Субботнее поражение 4:0 от "Брентфорда" в очередной раз продемонстрировало проблемы "Юнайтед" в обороне, и Мерсон думает, что "дьяволам" помог бы переход на схему, где Магуайра будет страховать еще один защитник.
"Им следовало купить Конора Коуди. Им нужно играть в три центральных защитника. Магуайр не может бегать, поэтому их оборона должна состоять из пяти игроков".
"Используй Магуайра в тройке, и он будет очень хорошим игроком. Он умеет выходить с мячом из обороны и отдавать пас. Но когда он играет в четверке защитников, он не может рисковать, потому что в ситуациях один на один ему приходится тяжело".
"Поставь туда Коуди, и он будет страховать. Тогда тебе бы не пришлось использовать Мактоминея и Ферда, потому что у тебя есть страховка", — сообщил Мерсон в эфире.
15.08.2022 10:00
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