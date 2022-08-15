Антони остудил слухи насчет "Юнайтед"
Вингер "Аякса" Антони заявил, что ничего не знает об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед".
Согласно слухам, Антони является одной из трансферных целей для наставника "Юнайтед" Эрика Тен Хага, который еще в прошлом сезоне тренировал "Аякс".
Однако после своего гола в воскресном матче Эредивизии против "Гронингега" 22-летний бразилец дал понять, что с радостью задержится в Амстердаме.
"Позвонит ли мне Тен Хаг? Без понятия. Он должен обсудить это с моими агентами, мой же фокус — здесь. Что случится, то случится, время покажет".
"Мне хорошо в "Аяксе". Я отдаюсь без остатка этому клубу, каждую минуту. Так что я люблю этот клуб и этот город", — сообщил Антони NOS.
15.08.2022 09:00
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Давай Аякс, разведи этих бездарей на 80 млн.
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