Тухель надеется, что Тэйлор больше никогда не будет судить "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель надеется, что рефери Энтони Тэйлор больше никогда не будет судить матчи с участием его команды.

В прошлом фанаты "Челси" уже составляли петицию против Тэйлора, собрав 80,000 подписей, и в воскресенье Энтони подтвердил репутацию неприятного для "синих" арбитра.



После ничьей 2:2 с "Тоттенхэмом" Тухель пожаловался, что Тэйлор оба гола "шпор" засчитал ошибочно. Также Томас выразил надежду, что больше никогда не встретится с Энтони.



"Так думают не только некоторые фанаты. Могу заверить вас, что вся раздевалка, каждый из нас думает одно и то же".



"Не только фанаты. Вы знаете игроков — они понимают, что происходит на поле. Они все понимают".



"Возможно, так будет лучше (если Тэйлор больше никогда не будет судить "Челси")".



"Но, если честно, у нас также есть система VAR, чтобы помогать принимать правильные решения. С каких это пор можно хватать игроков за волосы? С каких пор?"



"Если он этого не видел, я не виню его. Я сам этого не видел, но у нас есть люди на VAR, которые должны были проверить это и подсказать рефери. Как это не штрафной и как это не красная карточка? Как?"



"В данном случае рефери здесь не причем. Если он не видел чего-либо, у нас есть люди, которые должны проверить и подсказать ему в случае грубой ошибки", — цитирует Тухеля Sky Sports.