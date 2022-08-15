Тухель надеется, что Тэйлор больше никогда не будет судить "Челси"

Энтони Тэйлор Главный тренер "Челси" Томас Тухель надеется, что рефери Энтони Тэйлор больше никогда не будет судить матчи с участием его команды.

В прошлом фанаты "Челси" уже составляли петицию против Тэйлора, собрав 80,000 подписей, и в воскресенье Энтони подтвердил репутацию неприятного для "синих" арбитра.

После ничьей 2:2 с "Тоттенхэмом" Тухель пожаловался, что Тэйлор оба гола "шпор" засчитал ошибочно. Также Томас выразил надежду, что больше никогда не встретится с Энтони.

"Так думают не только некоторые фанаты. Могу заверить вас, что вся раздевалка, каждый из нас думает одно и то же".

"Не только фанаты. Вы знаете игроков — они понимают, что происходит на поле. Они все понимают".

"Возможно, так будет лучше (если Тэйлор больше никогда не будет судить "Челси")".

"Но, если честно, у нас также есть система VAR, чтобы помогать принимать правильные решения. С каких это пор можно хватать игроков за волосы? С каких пор?"

"Если он этого не видел, я не виню его. Я сам этого не видел, но у нас есть люди на VAR, которые должны были проверить это и подсказать рефери. Как это не штрафной и как это не красная карточка? Как?"

"В данном случае рефери здесь не причем. Если он не видел чего-либо, у нас есть люди, которые должны проверить и подсказать ему в случае грубой ошибки", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм, Тухель, Тэйлор, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2022 08:00

Количество просмотров Просмотров: 793

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Последние комментарии:




  1. wilegend 15.08.2022 08:16 # wilegend
    я не виню его

    рефери здесь не причем

    тогда какого xуя взъелись

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  2. chr1s8rown 15.08.2022 08:13 # chr1s8rown
    нойщик

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  3. spyboy 15.08.2022 08:01 # spyboy
    Таза котакбас!!!!

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