Светская хроника за понедельник

"Барселона" хочет 21 миллион фунтов за Пьер-Эмерика Обамеянга. "Манчестер Юнайтед" хочет полузащитника "Брайтона". "Манчестер Сити" может купить Кирана Тирни. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Барселона" установила цену в 21 миллион фунтов за 33-летнего нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга, которого хочет "Челси". (talkSPORT)



"Челси" является наиболее предпочтительным направлением для полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга. (The Telegraph)



Упустив Сесара Аспиликуэту из "Челси", "Барселона" обратила внимание на защитника "Арсенала" Эктора Беллерина. (Mundo Deportivo)



"Ницца" сделала запрос насчет вингбека "Челси" Эмерсона Палмери. (Get French Football News)



"Манчестер Юнайтед" обратил внимание на полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо, который также интересен "Арсеналу" и "Вест Хэму". (Daily Mirror)



"Юнайтед" предложил своего нападающего Криштиану Роналду "Милану" и "Интеру", но оба итальянских клуба ответили отказом. (The Sun)



"Юнайтед" обсуждает покупку нападающего "Атлетико" Альваро Мораты за 30 млн. фунтов. (Daily Mail)



"Манчестер Сити" обдумывает покупку левого защитника "Арсенала" Кирана Тирни. (Daily Mail)



Полузащитник "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле согласился провести этот сезон в аренде в "Наполи". (Fabrizio Romano)



"Ноттингем Форест" предложил 17 млн. фунтов за полузащитника "Айнтрахта" Джибриля Соу. (talkSPORT)



"Форест" согласовал покупку нападающего "Брайтона" Нила Мопе за 15 млн. фунтов. (The Athletic)



"Эвертон" сделал предложение по нападающему "Ренна" Серу Гирасси. (Daily Mail)



"Эвертон" может выкупить сенегальского полузащитника "Вильярреала" Николя Джексона за 27 млн. фунтов. (Football Insider)



"Блэкберну" предложено арендовать защитника "Ливерпуля" Зеппа Ван ден Берга. (The Sun)



"Брайтон" обсуждает покупку левого защитника "Вильярреала" Первиса Эступиньяна. (Daily Mail)



Другое



Нападающему Тимо Вернеру потребовалось всего 36 минут, чтобы забить свой первый гол после возвращения в "РБ Лейпциг". (Daily Star)



Наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг заставил своих игроков пробежать 13.8 км на тренировке в воскресенье. Ровно на столько больше пробежали игроки "Брентфорда" в субботнем матче Премьер-Лиги — 109.4 км против 95.6 км у МЮ. (Sky Sports)



Тен Хаг — первый за более чем 100 лет тренер "Юнайтед", проигравший два первых матча в чемпионате. (ESPN)



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд сделал только два точных паса в матче против "Борнмута". В первом случае он разводил с центра поля, во втором — отдал результативную передачу. (ESPN)