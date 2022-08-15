"Вильярреал" повторно арендовал Ло Чельсо

Полузащитник "Тоттенхэма" Джовани Ло Чельсо вернулся в "Вильярреал" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2022/23.

С момента возвращения к предсезонной подготовке Ло Чельсо тренировался отдельно от первой команды, и было понятно, что "Тоттенхэм" рад избавиться от Джовани.



В итоге Ло Чельсо возвращается в "Вильярреал", где он провел вторую половину прошлого сезона в аренде, сыграв 16 матчей и достигнув с командой Унаи Эмери 1/2 финала Лиги Чемпионов.



Арендное соглашение двух клубов по 26-летнему испанцу, который сыграл 84 матча и забил восемь голов за "шпор" после своего перехода из "Реал Бетис" в 2019 году, не подразумевает опции выкупа.