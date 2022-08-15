"Челси" пытается купить Гордона
"Челси" заинтересован в приобретении нападающего "Эвертона" Энтони Гордона.
Ранее этим летом Гордоном интересовался "Тоттенхэм", однако "Эвертон", и так отпустив к "шпорам" Ришарлисона, исключил продажу Энтони.
Как сообщают BBC и The Times, теперь попытать свою удачу решил "Челси". Стартовое предложение "синих" в 40 миллионов фунтов было отклонено, но сумма в 50 млн. фунтов, возможно, заставит "ирисок" смягчить свою позицию.
В случае приобретения 21-летнего Гордона "Челси" будет готов отправить Армандо Бройю в аренду, и "Эвертон" как раз является одним из претендентов на 20-летнего албанца.
15.08.2022 00:05
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короче бабки крутятся мутятся а вы как лохи болейте дальше
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