"Челси" пытается купить Гордона

Энтони Гордон "Челси" заинтересован в приобретении нападающего "Эвертона" Энтони Гордона.

Ранее этим летом Гордоном интересовался "Тоттенхэм", однако "Эвертон", и так отпустив к "шпорам" Ришарлисона, исключил продажу Энтони.

Как сообщают BBC и The Times, теперь попытать свою удачу решил "Челси". Стартовое предложение "синих" в 40 миллионов фунтов было отклонено, но сумма в 50 млн. фунтов, возможно, заставит "ирисок" смягчить свою позицию.

В случае приобретения 21-летнего Гордона "Челси" будет готов отправить Армандо Бройю в аренду, и "Эвертон" как раз является одним из претендентов на 20-летнего албанца.


Метки Гордон, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.08.2022 00:05

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  1. askarko 15.08.2022 00:46 # askarko
    короче бабки крутятся мутятся а вы как лохи болейте дальше

    (ответить)

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