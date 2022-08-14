Тухель и Конте высказались насчет своих стычек

Наставник "Челси" Томас Тухель прокомментировал свои стычки с коллегой из "Тоттенхэма" Антонио Конте.

Воскресная ничья 2:2 на "Стэмфорд Бридж" была отмечена двумя стычками Тухеля и Конте у бровки, хотя, по слухам, два тренера затем схлестнулись в третий раз в подтрибунном тоннеле.



Тухель не придает этому большого значения и считает случившееся проявлением эмоций.



"Думаю, когда вы пожимаете руки, вы смотрите друг другу в глаза, но у него было другое мнение. Впрочем, это было на эмоциях".



"Он был рад, что они сравняли счет, и эмоции слегка выплеснулись наружу. Там ничего серьезного. Мы оба получили красную карточку? В этом не было необходимости. Однако во многих вещах не было необходимости. Очередное плохое решение рефери сегодня".



"Это было эмоционально. Вам нравится это. Нам не нужно комментировать это сейчас. Обстановка была накаленной, это матч Премьер-Лиги. Вы же любите это? Мы любим, мы эмоциональные тренеры", — цитирует Тухеля Sky Sports.



Конте также отреагировал на конфронтацию с коллегой.



Я не хочу комментировать эту ситуацию. Если и есть проблема, то она между ним и мной, а не кем-либо еще".



"Есть телевидение и записи камер, чтобы понять, что произошло. Я несомненно не могу быть пассивен. Если я вижу агрессию, я отвечаю агрессией. Повторюсь, это не проблема. Это был отличный матч двух конкурентов", — сообщил Конте.