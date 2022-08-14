Конте чувствует, что "Тоттенхэм" стал ближе к "Челси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте считает, что его команде удалось приблизиться к уровню "Челси" относительно прошлого сезона.

Играя вторым номером и дважды уступая в счете, "Тоттенхэм" смог свести воскресное дерби против "Челси" вничью — 2:2.



Конте понимает, что у него все еще много работы, но в то же время чувствует, что "шпоры" стали более конкурентоспособными против такого рода соперников.



"Мы работаем над тем, чтобы сократить дистанцию между нами и "Челси". Сегодня был сложный матч, и я думаю, с мячом мы могли сыграть гораздо лучше. Но в то же время скорости была хорошими, и мы проявили характер, оставаясь в игре".



"Мы пропустили два гола, и мы несомненно должны прибавить. Первый гол пришел с углового, а в случае со вторым мы изменили схему на 4-4-2, и что-то было неправильно позиционно, чем "Челси" и воспользовался".



"Мы должны понимать, что в каждом матче ты должен стараться прикончить соперника в спортивном отношении, иначе соперник прикончит тебя. Когда мы начнем понимать это, то будем готовы сделать следующий важный шаг. Но за восемь месяцев вместе мы совершили уже много шагов с этими игроками, и я наслаждаюсь работой с ними".



"В прошлом сезоне я был по-настоящему разочарован, потому что в трех матчах против "Челси" была нулевая вероятность того, что мы добьемся хорошего результата. Сегодня мы сыграли с другой уверенностью в себе. Мы по-прежнему должны значительно прибавить, потому что между нами и ними остается разница".



"Когда ты побеждаешь и поднимаешь трофеи, это вселяет в тебя уверенность другого уровня, и после этого ты знаешь, как играть определенные матчи. Сегодня "Челси" был по-настоящему сосредоточен, и они провели хороший матч, но в то же время я думаю, они столкнулись с тяжелым соперником", — сообщил Конте BBC.