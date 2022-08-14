"Ноттингем Форест" приобрел Фройлера

"Ноттингем Форест" продолжил свою впечатляющую трансферную кампанию покупкой полузащитника "Аталанты" Ремо Фройлера.

Фройлер выступал за "Аталанту" после своего перехода из "Люцерна" в январе 2016. За это время Ремо сыграл 202 матча, включая 21 в Лиге Чемпионов.



Также за плечами у 30-летнего полузащитника опыт участия на ЧМ-2018 и Евро-2020 со сборной Швейцарии, за которую он сыграл 46 матчей.



Добавим, трансфер Фройлера оценивается в 9 миллионов евро (7.6 млн. фунтов).