"Ноттингем Форест" приобрел Фройлера
"Ноттингем Форест" продолжил свою впечатляющую трансферную кампанию покупкой полузащитника "Аталанты" Ремо Фройлера.
Фройлер выступал за "Аталанту" после своего перехода из "Люцерна" в январе 2016. За это время Ремо сыграл 202 матча, включая 21 в Лиге Чемпионов.
Также за плечами у 30-летнего полузащитника опыт участия на ЧМ-2018 и Евро-2020 со сборной Швейцарии, за которую он сыграл 46 матчей.
Добавим, трансфер Фройлера оценивается в 9 миллионов евро (7.6 млн. фунтов).
14.08.2022 22:00
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