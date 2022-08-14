Тухель: "Оба гола "Тоттенхэма" нельзя было засчитывать"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что оба гола "Тоттенхэма" были засчитаны ошибочно.

В воскресенье "Челси" на последних секундах упустил победу в дерби против "Тоттенхэма" (2:2), однако у Тухеля нет никаких претензий к игре своей команды.



Зато у Томаса есть претензии к рефери Энтони Тэйлору, который оставил без внимания жесткую игру против Кая Хаверца перед первым пропущенным голом и поступок Серхио Ромеро, схватившего за волосы Марка Кукурелью перед вторым.



"Мы были абсолютно великолепны. Только одна команда заслуживала победить, и это мы. Оба их гола нельзя было засчитывать".



"Там был явный фол на Кае Хаверце. Я могу продолжать и продолжать. Ришарлисон был в офсайде, и с каких это пор на футбольном поле можно хватать за волосы?"



"Мы доминировали 90 минут. Мы были резки, мы были голодны, это была первоклассная игра. Мне жаль всех моих игроков, что мы не получили результат, который заслуживали", — сообщил Тухель Sky Sports.