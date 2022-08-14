"Вилла" ищет защитника после травмы Диего Карлоса

"Астон Вилла" вышла на трансферный рынок в поисках защитника после травмы Диего Карлоса.

Этим летом "Вилла" потратила 26 миллионов фунтов на приглашение Карлоса из "Севильи", однако уже в своем втором матче Премьер-Лиги — против "Эвертона" накануне — Диего получил травму левой лодыжки.



Как сообщает Daily Mirror, сейчас у Карлоса подозревают надрыв ахилла. Если это подтвердится, 29-летний бразилец отправится на операцию и пропустит несколько месяцев.



В ожидании МРТ-обследования Карлоса "Вилла" не сидит сложа руки, а уже отдала указание своим скаутам, чтобы составить шорт-лист по усилению позиции защитника.