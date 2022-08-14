"Челси" упустил победу против "Тоттенхэма"

Гол Харри Кейна на исходе компенсированного времени позволил "Тоттенхэму" избежать поражения в дерби против "Челси" — 2:2.

По сравнению с победой 0:1 над "Эвертоном" на скамейку запасных "синих" были переведены Сесар Аспиликуэта и Бен Чилуэлл. Их места в старте заняли Марк Кукурелья и Рубен Лофтус-Чик.



А вот стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с победой 4:1 над "Саутгемптоном".



Поначалу команды присматривались друг к другу, без участия вратарей, а первый опасный момент возник на 19-й минуте. Рахим Стерлинг пяткой оставил мяч в штрафной Каю Хаверцу, однако удар того был отражен Уго Льорисом.



После сейва Льориса был назначен угловой, и Калиду Кулибали, оставшийся на отдалении от скопления игроков, пробил ногой по летящему мячу с подачи Кукурельи — 1:0.



Очень скоро "Тоттенхэм" мог ответить, но брошенный защитниками "Челси" Райан Сессеньон с острого угла не смог пробить Эдуара Менди.



Момент Сессеньона так и остался единственной реальной возможностью гостей забить до перерыва, контратакующая игра у них совершенно не клеилась. В остатке тайма инициативой владели хозяева, которым гол определенно придал уверенности.



После перерыва игра не изменилась, разве что опасные моменты возникать перестали. Лишь на 60-й минуте Стерлинг отметился промахом, на что нападающий "шпор" Харри Кейн ответил своим неточным ударом.



Ничего не предвещало беды для "синих", но на 68-й минуте счет стал равным. Жоржиньо потерял мяч в своей штрафной, и "Тоттенхэм" тут же создал возможность для Пьер-Эмиля Хейбьерга пробить с подступов к площадке — 1:1.



На 75-й минуте хозяева были обязаны снова выходить вперед. Рис Джеймс выполнил прекрасную передачу с правого фланга, однако Хаверц с линии вратарской не попал в створ.



Спустя две минуты "Челси" все-таки повел в счете. Оказавшись перед штрафной по центру, Стерлинг отдал правее на свободного Джеймса, а тот пробил в касание мимо завалившегося Льориса — 2:1.



"Тоттенхэм" приуныл и только в компенсированное время устроил финальный штурм. И если удар Эрика Дайера головой был отражен Менди, то Кейну никто не помешал замкнуть подачу от углового флажка — 2:2.



"Челси" смотрелся предпочтительнее по игре, а ставка "Тоттенхэма" на игру вторым номером и контратаки не выглядела рабочей. Тем не менее, команды разошлись миром, устроив настоящую драму.



"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче