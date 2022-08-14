"Челси" упустил победу против "Тоттенхэма"

Гол Харри Кейна Гол Харри Кейна на исходе компенсированного времени позволил "Тоттенхэму" избежать поражения в дерби против "Челси" — 2:2.

По сравнению с победой 0:1 над "Эвертоном" на скамейку запасных "синих" были переведены Сесар Аспиликуэта и Бен Чилуэлл. Их места в старте заняли Марк Кукурелья и Рубен Лофтус-Чик.

А вот стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с победой 4:1 над "Саутгемптоном".

Поначалу команды присматривались друг к другу, без участия вратарей, а первый опасный момент возник на 19-й минуте. Рахим Стерлинг пяткой оставил мяч в штрафной Каю Хаверцу, однако удар того был отражен Уго Льорисом.

После сейва Льориса был назначен угловой, и Калиду Кулибали, оставшийся на отдалении от скопления игроков, пробил ногой по летящему мячу с подачи Кукурельи — 1:0.

Очень скоро "Тоттенхэм" мог ответить, но брошенный защитниками "Челси" Райан Сессеньон с острого угла не смог пробить Эдуара Менди.

Момент Сессеньона так и остался единственной реальной возможностью гостей забить до перерыва, контратакующая игра у них совершенно не клеилась. В остатке тайма инициативой владели хозяева, которым гол определенно придал уверенности.

После перерыва игра не изменилась, разве что опасные моменты возникать перестали. Лишь на 60-й минуте Стерлинг отметился промахом, на что нападающий "шпор" Харри Кейн ответил своим неточным ударом.

Ничего не предвещало беды для "синих", но на 68-й минуте счет стал равным. Жоржиньо потерял мяч в своей штрафной, и "Тоттенхэм" тут же создал возможность для Пьер-Эмиля Хейбьерга пробить с подступов к площадке — 1:1.

На 75-й минуте хозяева были обязаны снова выходить вперед. Рис Джеймс выполнил прекрасную передачу с правого фланга, однако Хаверц с линии вратарской не попал в створ.

Спустя две минуты "Челси" все-таки повел в счете. Оказавшись перед штрафной по центру, Стерлинг отдал правее на свободного Джеймса, а тот пробил в касание мимо завалившегося Льориса — 2:1.

"Тоттенхэм" приуныл и только в компенсированное время устроил финальный штурм. И если удар Эрика Дайера головой был отражен Менди, то Кейну никто не помешал замкнуть подачу от углового флажка — 2:2.

"Челси" смотрелся предпочтительнее по игре, а ставка "Тоттенхэма" на игру вторым номером и контратаки не выглядела рабочей. Тем не менее, команды разошлись миром, устроив настоящую драму.

"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2022 20:35

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Последние комментарии:




  1. mancityman 14.08.2022 21:46 # mancityman
    Дайте мне сещерку!!!

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  2. svetachelsea 14.08.2022 21:44 # svetachelsea
    ПОчему вы русские такое быдло???? без мата без оскаблений не можете?

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  3. thegodfather 14.08.2022 21:42 # thegodfather
    ЧЕЛСИ БУДЕТ НА ТРОНЕ! ЗАПОМНИТЕ ЭТИ СЛОВА

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  4. gucman 14.08.2022 21:35 # gucman
    Пол состава - выращенная академия. Кто ещё в Англии может таким похвастаться?

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  5. vagifspurs 14.08.2022 21:34 # vagifspurs
    https://vk.com/photo-54392385_457332436?access_key=ca67c4d2015495e256

    Че скажете пенисы? Чистая игра?

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  6. sausage 14.08.2022 21:32 # sausage
    Как красиво горят пенсы! То ли ещё будет. Готовьте новые отмазки, синяки, в этом сезоне их вам понадобится много.
    PS Кукурелье передайте, чтобы постригся, как Хаверц.

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  7. godcapper 14.08.2022 21:31 # godcapper
    а вы заметили зависимость? - болела членси -> безмозглый какол

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  8. mancityman 14.08.2022 21:31 # mancityman
    Люблю сещерок!

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  9. vagifspurs 14.08.2022 21:29 # vagifspurs
    https://youtu.be/KuBnNfITGCY

    Как шаболду просто обоссал, как же орууууууууууу


    Ромеро топарь лютый

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  10. jirrort 14.08.2022 21:28 # jirrort
    Томас Тухель:

    «Оба гола не должны были засчитываться. Только одна команда заслуживала победы, это были мы. Я не знаю, сколько тактических фолов совершили сегодня Хёйбьерг и Бентанкур и они остались безнаказанными».

    «С каких пор мы можем дергать за волосы во время футбольного матча? Они проверили и судья промолчал. Это просто нелепо».


    ИМПЕРАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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  11. jirrort 14.08.2022 21:27 # jirrort
    Блять ,посмотрите повтор перед голом Кейна. Тэйлор прям сзади стоит смотрит на действия петушары Ромеро и ничего не делает, это пиздец.

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  12. abdramanov 14.08.2022 21:23 # abdramanov
    энтони тэйлор говноед, придёт время ты поплатишься за все, уже не первый раз, он засудил Челси, вар-кто там сидел даже не показали, в общем игнорируем тэйлора, пишите везде во всех соц.сетях

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  13. takernotagiver 14.08.2022 21:23 # takernotagiver
    Тэйлорхэм)

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  14. skydreams 14.08.2022 21:19 # skydreams
    ладно, матч огонь. на конте никаких обид, он всегда за свою тиму горой. надеюсь кантешка ненадолго выбыл

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  15. vagifspurs 14.08.2022 21:19 # vagifspurs
    + Кейн тупо простил, как он не попал в створ при выходе один на один, я хз…

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  16. erevansky 14.08.2022 21:17 # erevansky
    Не будем забывать, что челсе г0внецо, пенсы - глиномесы

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  17. yen33 14.08.2022 21:17 # yen33
    Стерлинг в конце матче шепнул короче Кейну «ты давай к нам подваливай», инфа сотка

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  18. kukuruzzo 14.08.2022 21:16 # kukuruzzo
    Блюсвин написал уже Тэйлору?)
    Канте и тухелю Астера здоровья. Пенсы сегодня классно играли.

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  19. role-playin 14.08.2022 21:16 # role-playin
    Надеюсь де йонга не купят, а будут наигрывать Галлахера. Нужен нап срочна.

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  20. thegodfather 14.08.2022 21:16 # thegodfather
    бля ахах чет вспомнил как моур погорел от конте, когда конте с челси е6ал его мю 4-0 ))))

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