"Челси" упустил победу против "Тоттенхэма"
Гол Харри Кейна на исходе компенсированного времени позволил "Тоттенхэму" избежать поражения в дерби против "Челси" — 2:2.
По сравнению с победой 0:1 над "Эвертоном" на скамейку запасных "синих" были переведены Сесар Аспиликуэта и Бен Чилуэлл. Их места в старте заняли Марк Кукурелья и Рубен Лофтус-Чик.
А вот стартовый состав "шпор" не изменился по сравнению с победой 4:1 над "Саутгемптоном".
Поначалу команды присматривались друг к другу, без участия вратарей, а первый опасный момент возник на 19-й минуте. Рахим Стерлинг пяткой оставил мяч в штрафной Каю Хаверцу, однако удар того был отражен Уго Льорисом.
После сейва Льориса был назначен угловой, и Калиду Кулибали, оставшийся на отдалении от скопления игроков, пробил ногой по летящему мячу с подачи Кукурельи — 1:0.
Очень скоро "Тоттенхэм" мог ответить, но брошенный защитниками "Челси" Райан Сессеньон с острого угла не смог пробить Эдуара Менди.
Момент Сессеньона так и остался единственной реальной возможностью гостей забить до перерыва, контратакующая игра у них совершенно не клеилась. В остатке тайма инициативой владели хозяева, которым гол определенно придал уверенности.
После перерыва игра не изменилась, разве что опасные моменты возникать перестали. Лишь на 60-й минуте Стерлинг отметился промахом, на что нападающий "шпор" Харри Кейн ответил своим неточным ударом.
Ничего не предвещало беды для "синих", но на 68-й минуте счет стал равным. Жоржиньо потерял мяч в своей штрафной, и "Тоттенхэм" тут же создал возможность для Пьер-Эмиля Хейбьерга пробить с подступов к площадке — 1:1.
На 75-й минуте хозяева были обязаны снова выходить вперед. Рис Джеймс выполнил прекрасную передачу с правого фланга, однако Хаверц с линии вратарской не попал в створ.
Спустя две минуты "Челси" все-таки повел в счете. Оказавшись перед штрафной по центру, Стерлинг отдал правее на свободного Джеймса, а тот пробил в касание мимо завалившегося Льориса — 2:1.
"Тоттенхэм" приуныл и только в компенсированное время устроил финальный штурм. И если удар Эрика Дайера головой был отражен Менди, то Кейну никто не помешал замкнуть подачу от углового флажка — 2:2.
"Челси" смотрелся предпочтительнее по игре, а ставка "Тоттенхэма" на игру вторым номером и контратаки не выглядела рабочей. Тем не менее, команды разошлись миром, устроив настоящую драму.
"Челси" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
14.08.2022 20:35
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Последние комментарии:
Дайте мне сещерку!!!
(ответить)
ПОчему вы русские такое быдло???? без мата без оскаблений не можете?
(ответить)
ЧЕЛСИ БУДЕТ НА ТРОНЕ! ЗАПОМНИТЕ ЭТИ СЛОВА
(ответить)
Пол состава - выращенная академия. Кто ещё в Англии может таким похвастаться?
(ответить)
https://vk.com/photo-54392385_457332436?access_key=ca67c4d2015495e256
Че скажете пенисы? Чистая игра?
(ответить)
Как красиво горят пенсы! То ли ещё будет. Готовьте новые отмазки, синяки, в этом сезоне их вам понадобится много.
PS Кукурелье передайте, чтобы постригся, как Хаверц.
(ответить)
а вы заметили зависимость? - болела членси -> безмозглый какол
(ответить)
Люблю сещерок!
(ответить)
https://youtu.be/KuBnNfITGCY
Как шаболду просто обоссал, как же орууууууууууу
Ромеро топарь лютый
(ответить)
Томас Тухель:
«Оба гола не должны были засчитываться. Только одна команда заслуживала победы, это были мы. Я не знаю, сколько тактических фолов совершили сегодня Хёйбьерг и Бентанкур и они остались безнаказанными».
«С каких пор мы можем дергать за волосы во время футбольного матча? Они проверили и судья промолчал. Это просто нелепо».
ИМПЕРАТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(ответить)
Блять ,посмотрите повтор перед голом Кейна. Тэйлор прям сзади стоит смотрит на действия петушары Ромеро и ничего не делает, это пиздец.
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энтони тэйлор говноед, придёт время ты поплатишься за все, уже не первый раз, он засудил Челси, вар-кто там сидел даже не показали, в общем игнорируем тэйлора, пишите везде во всех соц.сетях
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Тэйлорхэм)
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ладно, матч огонь. на конте никаких обид, он всегда за свою тиму горой. надеюсь кантешка ненадолго выбыл
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+ Кейн тупо простил, как он не попал в створ при выходе один на один, я хз…
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Не будем забывать, что челсе г0внецо, пенсы - глиномесы
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Стерлинг в конце матче шепнул короче Кейну «ты давай к нам подваливай», инфа сотка
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Блюсвин написал уже Тэйлору?)
Канте и тухелю Астера здоровья. Пенсы сегодня классно играли.
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Надеюсь де йонга не купят, а будут наигрывать Галлахера. Нужен нап срочна.
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бля ахах чет вспомнил как моур погорел от конте, когда конте с челси е6ал его мю 4-0 ))))
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