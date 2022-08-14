МЮ пригрозил Роналду расторжением контракта
"Манчестер Юнайтед" пригрозил своему нападающему Криштиану Роналду расторжением контракта из-за плохого поведения.
Роналду стал лучшим бомбардиром "Юнайтед" в прошлом сезоне, но этим летом между титулованным игроком и клубом пробежала кошка.
Все началось с того, что Криштиану пропустил три недели предсезонного периода и, по слухам, сообщил "красным дьяволам" о своем желании уйти туда, где он смог бы выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.
Затем Роналду покинул "Олд Траффорд", не дожидаясь окончания товарищеского матча против "Райо Вальекано", а накануне, когда "Юнайтед" был бит "Брентфордом" в Премьер-Лиге (4:0), Криштиану отказался похлопать фанатам своего клуба и пожать руку главному тренеру Эрику Тен Хагу.
Как сообщает Sky Sports, боссы "Юнайтед" обеспокоены таким поведением Роналду и уже сделали устное внушение 37-летнему португальцу.
"Дьяволы" потребовали от Криштиану улучшить свое поведение, иначе клуб рассмотрит возможность расторжения рассчитанного до июня 2023 и предусматривающего опцию продления на 12 месяцев контракта ветерана.
14.08.2022 20:00
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