МЮ пригрозил Роналду расторжением контракта

"Манчестер Юнайтед" пригрозил своему нападающему Криштиану Роналду расторжением контракта из-за плохого поведения.

Роналду стал лучшим бомбардиром "Юнайтед" в прошлом сезоне, но этим летом между титулованным игроком и клубом пробежала кошка.



Все началось с того, что Криштиану пропустил три недели предсезонного периода и, по слухам, сообщил "красным дьяволам" о своем желании уйти туда, где он смог бы выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Затем Роналду покинул "Олд Траффорд", не дожидаясь окончания товарищеского матча против "Райо Вальекано", а накануне, когда "Юнайтед" был бит "Брентфордом" в Премьер-Лиге (4:0), Криштиану отказался похлопать фанатам своего клуба и пожать руку главному тренеру Эрику Тен Хагу.



Как сообщает Sky Sports, боссы "Юнайтед" обеспокоены таким поведением Роналду и уже сделали устное внушение 37-летнему португальцу.



"Дьяволы" потребовали от Криштиану улучшить свое поведение, иначе клуб рассмотрит возможность расторжения рассчитанного до июня 2023 и предусматривающего опцию продления на 12 месяцев контракта ветерана.