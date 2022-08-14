Обамеянг не хочет в "Челси"

Пьер-Эмерик Обамеянг Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг дал понять своему клубу, что не хочет переходить в "Челси".

Обамеянг является целью номер один для главного тренера "Челси" Томаса Тухеля на замену покинувшим клуб Тимо Вернеру и Ромелу Лукаку.

Как утверждает Daily Mirror, "Барселона" уже отклонила одно предложение "синих" о покупке Пьер-Эмерика в 14 миллионов евро (11.8 млн. фунтов) и хочет за 33-летнего габонца 20 млн. евро (16.9 млн. фунтов).

Однако гораздо сложнее "Челси" будет договориться не с "Барселоной", а с самим Обамеянгом, который счастлив в Каталонии и собирается провести здесь ближайшие годы.

Для Обамеянга не является проблемой то, что главный тренер "Барселоны" Хави рассматривает его только в качестве игрока ротации.


Метки Барселона, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2022 19:00

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  1. bangladesh 14.08.2022 19:33 # bangladesh
    Никто не хочет в этот клубишко, если только всякие пудели кукурельи и сорокалетние переписанные работяги по типу кулибали

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  2. akado 14.08.2022 19:20 # akado
    Напов-то и нет на рынке годных. Митровича разве брать, но это тоже на удачу...

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