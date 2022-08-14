"Ньюкасл" нацелился на Конора Галлахера

Конор Галлахер "Ньюкасл" сделал полузащитника "Челси" Конора Галлахера своей целью номер один на остаток летнего трансферного окна.

Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, "Ньюкасл" переключил свое внимание на Галлахера после того, как отчаялся переманить Джеймса Мэддисона из "Лестера".

Конор блестяще отыграл прошлый сезон за "Кристал Пэлас" на правах аренды, но в этой кампании пока лишь отметился поздним появлением на замену против "Эвертона" в прошлый уикенд и не попал в стартовый состав на дерби против "Тоттенхэма" сегодня.

Утверждается, что "Ньюкасл" попытается уговорить "Челси" продать Галлахера. "Сороки" готовы заплатить около 40 миллионов фунтов за 22-летнего англичанина.


Метки Галлахер, Ньюкасл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2022 18:00

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