Тен Хаг отменил выходной для игроков "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отменил запланированный на воскресенье выходной день для своих игроков.
Свой следующий матч "Юнайтед" сыграет только 22 августа, когда на "Олд Траффорд" пожалует "Ливерпуль", и изначально Тен Хаг собирался дать своим игрокам выходной в это воскресенье.
Однако накануне "красные дьяволы" унизительно уступили в гостях у "Брентфорда" со счетом 4:0, и манера этого поражения заставила голландского тренера изменить планы.
Как сообщает BBC, Тен Хаг прибыл на базу в Каррингтоне рано утром в воскресенье, а следом приехали и игроки, чтобы проделать работу над ошибками и начать подготовку к визиту "Ливерпуля".
14.08.2022 17:00
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Последние комментарии:
а че на фотке к новости лысый шарлатан?
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следующий матч с колбасой, и если фанаты действительно не придут - чувачок поедет домой выращивать тюльпаны
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2 выходных подряд много для них, да
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Да, тут этого мало. Всех кого можно выгнать, остальных - на банку и играть с академией. Хоть наблюдать интересно будет
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Видимо кто то намекнул что если будет 0-10 на траффорде, то наверное будут билеты домой
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