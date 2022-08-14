Тен Хаг отменил выходной для игроков "Юнайтед"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отменил запланированный на воскресенье выходной день для своих игроков.

Свой следующий матч "Юнайтед" сыграет только 22 августа, когда на "Олд Траффорд" пожалует "Ливерпуль", и изначально Тен Хаг собирался дать своим игрокам выходной в это воскресенье.

Однако накануне "красные дьяволы" унизительно уступили в гостях у "Брентфорда" со счетом 4:0, и манера этого поражения заставила голландского тренера изменить планы.

Как сообщает BBC, Тен Хаг прибыл на базу в Каррингтоне рано утром в воскресенье, а следом приехали и игроки, чтобы проделать работу над ошибками и начать подготовку к визиту "Ливерпуля".


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2022 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1282

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ar7em 14.08.2022 18:24 # ar7em
    а че на фотке к новости лысый шарлатан?

    (ответить)

  2. superperez101 14.08.2022 18:00 # superperez101
    следующий матч с колбасой, и если фанаты действительно не придут - чувачок поедет домой выращивать тюльпаны

    (ответить)

  3. alexomck 14.08.2022 17:46 # alexomck
    2 выходных подряд много для них, да

    (ответить)

  4. deveen 14.08.2022 17:44 # deveen
    Да, тут этого мало. Всех кого можно выгнать, остальных - на банку и играть с академией. Хоть наблюдать интересно будет

    (ответить)

  5. breadpeat 14.08.2022 17:42 # breadpeat
    Видимо кто то намекнул что если будет 0-10 на траффорде, то наверное будут билеты домой

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: