Тен Хаг отменил выходной для игроков "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг отменил запланированный на воскресенье выходной день для своих игроков.

Свой следующий матч "Юнайтед" сыграет только 22 августа, когда на "Олд Траффорд" пожалует "Ливерпуль", и изначально Тен Хаг собирался дать своим игрокам выходной в это воскресенье.



Однако накануне "красные дьяволы" унизительно уступили в гостях у "Брентфорда" со счетом 4:0, и манера этого поражения заставила голландского тренера изменить планы.



Как сообщает BBC, Тен Хаг прибыл на базу в Каррингтоне рано утром в воскресенье, а следом приехали и игроки, чтобы проделать работу над ошибками и начать подготовку к визиту "Ливерпуля".