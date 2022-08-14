"Ноттингем Форест" близок к покупке Ауара
"Ноттингем Форест" близок к покупке полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.
Этим летом "Форест" потратил уже около 110 миллионов фунтов на укрепление состава, подписав 14 игроков. И "лесники" не собираются останавливаться.
Очередным приобретением новичка Премьер-Лиги может стать Ауар, который в прошлом считался трансферной целью различных английских клубов, включая "Арсенал".
24-летний француз забил 40 голов и отдал 35 результативных передач в 216 матчах за "Лион", но сейчас от его контракта остается менее 12 месяцев.
Как сообщает Sky Sports, "Форест" значительно продвинулся в переговорах о покупке Ауара, чей переход в "Реал Бетис", по слухам, сорвался ранее этим летом.
14.08.2022 16:00
Просмотров: 572
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Почему Ливерпуль не обратил на него внимания? Всяко лучше Тилеманса
(ответить)
Статистика как у Дрогба
(ответить)
Шутки про 2016 матчей были?
(ответить)
Ебать машина, 2016 матчей это сильно.
(ответить)
уже 2016 матчей отыграл, что за киборг.
учитывая что он дебютировал в 2017, за 5 лет это почти по 400 матчей за сезон.
(ответить)
легенда Арсенала
(ответить)
Акуеть
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий