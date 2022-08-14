"Ноттингем Форест" близок к покупке Ауара

Уссем Ауар "Ноттингем Форест" близок к покупке полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.

Этим летом "Форест" потратил уже около 110 миллионов фунтов на укрепление состава, подписав 14 игроков. И "лесники" не собираются останавливаться.

Очередным приобретением новичка Премьер-Лиги может стать Ауар, который в прошлом считался трансферной целью различных английских клубов, включая "Арсенал".

24-летний француз забил 40 голов и отдал 35 результативных передач в 216 матчах за "Лион", но сейчас от его контракта остается менее 12 месяцев.

Как сообщает Sky Sports, "Форест" значительно продвинулся в переговорах о покупке Ауара, чей переход в "Реал Бетис", по слухам, сорвался ранее этим летом.


Метки Ауар, Лион, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2022 16:00

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  1. liverpool888 14.08.2022 16:52 # liverpool888
    Почему Ливерпуль не обратил на него внимания? Всяко лучше Тилеманса

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  2. shakur 14.08.2022 16:28 # shakur
    Статистика как у Дрогба

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  3. bulbinsky 14.08.2022 16:25 # bulbinsky
    Шутки про 2016 матчей были?

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  4. moneycity 14.08.2022 16:17 # moneycity
    Ебать машина, 2016 матчей это сильно.

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  5. nejnyi 14.08.2022 16:14 # nejnyi
    уже 2016 матчей отыграл, что за киборг.
    учитывая что он дебютировал в 2017, за 5 лет это почти по 400 матчей за сезон.

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  6. alexomck 14.08.2022 16:11 # alexomck
    легенда Арсенала

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  7. jirrort 14.08.2022 16:08 # jirrort
    Акуеть

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