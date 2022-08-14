"Ноттингем Форест" близок к покупке Ауара

"Ноттингем Форест" близок к покупке полузащитника "Лиона" Уссема Ауара.

Этим летом "Форест" потратил уже около 110 миллионов фунтов на укрепление состава, подписав 14 игроков. И "лесники" не собираются останавливаться.



Очередным приобретением новичка Премьер-Лиги может стать Ауар, который в прошлом считался трансферной целью различных английских клубов, включая "Арсенал".



24-летний француз забил 40 голов и отдал 35 результативных передач в 216 матчах за "Лион", но сейчас от его контракта остается менее 12 месяцев.



Как сообщает Sky Sports, "Форест" значительно продвинулся в переговорах о покупке Ауара, чей переход в "Реал Бетис", по слухам, сорвался ранее этим летом.