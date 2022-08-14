Рэднапп считает, что Мартинес не сможет играть центрального защитника в Премьер-Лиге

Эксперт Sky Sports Джейми Рэднапп заявил, что Лисандро Мартинес из "Манчестер Юнайтед" не годится на роль центрального защитника в Премьер-Лиге.

За три тайма, что Мартинес сыграл в Премьер-Лиге, "Юнайтед" пропустил шесть голов. Рэднапп отмечает, что аргентинский коротышка регулярно становится мишенью для соперников "красных дьяволов", и решением может стать перевод Лисандро на другую позицию.



"Если ты собираешься купить 175-сантиметрового центрального защитника, то знай, что он не сможет выступать в этой лиге".



"Возможно, ему было нормально в голландской лиге, где не так много физической борьбы, но когда ты играешь здесь, то знай, что каждую неделю соперники будут использовать любую твою слабость, как это сделал "Брентфорд" сегодня, как это сделал "Брайтон" на прошлой неделе и как сделает "Ливерпуль".



"Каждая команда будет делать его мишенью, потому что он недостаточно высок. Вообще-то, он мал и для полузащитника, не говоря уже о центральном защитнике".



"Ему нужно время. Возможно, он сможет играть в полузащите. У него хорошая техника, он поиграл в голландской лиге и знает футбол".



"Но как центральному защитнику в этой лиге ему будет очень сложно, и соперники будут этим пользоваться", — сообщил Рэднапп в эфире.