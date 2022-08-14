Тен Хаг все еще надеется купить Де Йонга

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг все еще надеется приобрести полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Когда Тен Хаг тольк брался за работу в "Юнайтед", то попросил о шести новичках. Эрику был выделен трансферный бюджет в 150 миллионов фунтов и обещаны все деньги с продаж имеющихся игроков.



Чуть менее половины этой суммы Тен Хаг потратил на Лисандро Мартинеса и Тирелла Маласиа. Кроме того, еще несколько недель назад "красные дьяволы" согласовали компенсацию за Де Йонга в размере 72 млн. фунтов.



Как сообщает Daily Mirror, Де Йонг остается целью номер один для Тен Хага, который убежден, что 25-летний голландец предпочтет "Юнайтед", а не "Челси".



Тен Хаг верит, что главным препятствием к трансферу Де Йонга является задолженность "Барселоны" перед Френки по зарплате в размере 17 млн. фунтов. Игрок не собирается отказываться от этих денег, покидая "Ноу Камп".



Тен Хаг опасается, что, отказавшись от покупки Де Йонга, он уже не сможет потратить обещанные ему деньги, поэтому готов сражаться за Френки до конца.