Тен Хаг все еще надеется купить Де Йонга

Френки Де Йонг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг все еще надеется приобрести полузащитника "Барселоны" Френки Де Йонга.

Когда Тен Хаг тольк брался за работу в "Юнайтед", то попросил о шести новичках. Эрику был выделен трансферный бюджет в 150 миллионов фунтов и обещаны все деньги с продаж имеющихся игроков.

Чуть менее половины этой суммы Тен Хаг потратил на Лисандро Мартинеса и Тирелла Маласиа. Кроме того, еще несколько недель назад "красные дьяволы" согласовали компенсацию за Де Йонга в размере 72 млн. фунтов.

Как сообщает Daily Mirror, Де Йонг остается целью номер один для Тен Хага, который убежден, что 25-летний голландец предпочтет "Юнайтед", а не "Челси".

Тен Хаг верит, что главным препятствием к трансферу Де Йонга является задолженность "Барселоны" перед Френки по зарплате в размере 17 млн. фунтов. Игрок не собирается отказываться от этих денег, покидая "Ноу Камп".

Тен Хаг опасается, что, отказавшись от покупки Де Йонга, он уже не сможет потратить обещанные ему деньги, поэтому готов сражаться за Френки до конца.


Метки Барселона, Де Йонг, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2022 14:00

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  1. ganinilyha 14.08.2022 14:34 # ganinilyha
    Надеюсь после двух туров Де Йонг понял куда надо переходить

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  2. alexomck 14.08.2022 14:12 # alexomck
    крайне сомнительно что он в нынешний мю захочет, но нормальный опорник нужен, да. явно не условный Рабью закроет эту брешь, потуги с фредом и мактоминеем убого смотрятся.

    мог бы перевести мартинеса в опорку, у него все нужные качества имеются и защите на пользу пойдёт. какой бы не был тормоз Магвайер, но он хоть играл с Вараном уже.

    любопытно посмотреть как Тен Хаг извлекает уроки, на словах у него исключительно самоотдачи не хватает, хотя всем видно что связка в обороне не сработала, а фред не убедителен, дабы выжигать центр одному, эриксен с фернандешем не помощники.

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