Мерсон раскритиковал МЮ за посредственные приобретения

Экс-нападающий "Арсенала" Пол Мерсон раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за приглашение посредственных игроков.

Этим летом "Юнайтед" усилился лишь Лисандро Мартинесом, Тиреллом Маласиа и Кристианом Эриксеном, а на текущей неделе стало известно, что "красные дьяволы" сделали предложение о покупке 33-летнего нападающего "Болоньи" Марко Арнаутовича, что вызвало бурное негодование фанатов клуба.



По мнению Мерсона, такого рода приобретения совершенно не соответствуют тому статусу, который "Юнайтед" начинает утрачивать.



"Юнайтед" должен закупаться в Harrods, а не в Primark игроками вроде Марко Арнаутовича. Я не удивлен недовольством фанатов, потому что Арнаутович недостаточно хорош для "Юнайтед".



"Я не знаю, что происходит на "Олд Траффорд", но они повторяют одни и те же ошибки на трансферном рынке снова и снова. Должно быть, фанаты думают: "Что здесь происходит?" И их не упрекнешь за это".



"Если "Юнайтед" хочет вернуться в топ-4, они должны найти игроков получше, чем Арнаутович. Наверное, в нижней половине таблицы найдется не так много команд, которые бы купили его, не говоря уже о верхней половине".



"Юнайтед" должен закупаться в сегменте "luxury", но в данный момент они делают это на другом конце улицы, а это никуда не годится. Они теряют свою ауру, и чем дольше это происходит, тем сложнее будет вернуться".



"Юнайтед" был крупнейшим клубом в мире, но теперь они начинают терять эти позиции. Может потребоваться куча времени, прежде чем они снова завоюют титул, потому что они в миллионах миль позади "Манчестер Сити" и "Ливерпуля", — пишет Мерсон в своей колонке в Daily Star.