"Сити" готовит новый контракт для Гюндогана

"Манчестер Сити" готовится предложить новый контракт своему полузащитнику Илкаю Гюндогану.

Сейчас у Гюндогана остается менее 12 месяцев по контракту с зарплатой в 150,000 фунтов в неделю, и это привлекает внимание множества европейских клубов, включая "Ювентус".



Однако главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола по-прежнему рассчитывает на 31-летнего немца — в этом сезоне и в последующих.



Как сообщает Daily Star, Гвардиола попросил руководство клуба сделать все возможное для продления сотрудничества с Гюндоганом, и работа в этом направлении уже ведется.



Отметим, что в 2016 году Гюндоган стал первым приобретением Гвардиолы в "Сити", перебравшись в Манчестер из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов фунтов. Накануне Илкай отметился победным голом против "Борнмута" (4:0).