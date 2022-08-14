Роналду отказался похлопать фанатам "Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду проигнорировал указание тренерского штаба после окончания матча против "Брентфорда".
Накануне "Юнайтед" потерпел одно из самых унизительных поражений в своей истории, проиграв в гостях у "Брентфорда" со счетом 4:0.
После финального свистка Роналду сразу направился в подтрибунный тоннель. Заметив это, ассистент главного тренера "красных дьяволов" Стив Макларен остановил Криштиану и попросил того подойти к гостевой трибуне и поблагодарить аплодисментами приехавших поддержать команду фанатов.
Как сообщает Manchester Evening News, Роналду и Макларен обменялись несколькими фразами, после чего 37-летний португалец отказался подчиниться и ушел сразу в раздевалку.
Кроме того, уходя с поля, Роналду отказался пожать руку своему главному тренеру Эрику Тен Хагу.
14.08.2022 11:00
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Последние комментарии:
менеджмент мю, удерживая подобных персонажей, сам гробит атмосферу в этой команде, здесь и левых трансферов не нужно
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Вот же пидр.
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надо отдать его в аренду в псж или челси-ему нужно держать отрыв от гнома по забитым голам в лиге чемпионов
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