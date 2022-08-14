Роналду отказался похлопать фанатам "Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду проигнорировал указание тренерского штаба после окончания матча против "Брентфорда".

Накануне "Юнайтед" потерпел одно из самых унизительных поражений в своей истории, проиграв в гостях у "Брентфорда" со счетом 4:0.



После финального свистка Роналду сразу направился в подтрибунный тоннель. Заметив это, ассистент главного тренера "красных дьяволов" Стив Макларен остановил Криштиану и попросил того подойти к гостевой трибуне и поблагодарить аплодисментами приехавших поддержать команду фанатов.



Как сообщает Manchester Evening News, Роналду и Макларен обменялись несколькими фразами, после чего 37-летний португалец отказался подчиниться и ушел сразу в раздевалку.



Кроме того, уходя с поля, Роналду отказался пожать руку своему главному тренеру Эрику Тен Хагу.