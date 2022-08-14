Роналду отказался похлопать фанатам "Юнайтед"

Криштиану Роналду Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду проигнорировал указание тренерского штаба после окончания матча против "Брентфорда".

Накануне "Юнайтед" потерпел одно из самых унизительных поражений в своей истории, проиграв в гостях у "Брентфорда" со счетом 4:0.

После финального свистка Роналду сразу направился в подтрибунный тоннель. Заметив это, ассистент главного тренера "красных дьяволов" Стив Макларен остановил Криштиану и попросил того подойти к гостевой трибуне и поблагодарить аплодисментами приехавших поддержать команду фанатов.

Как сообщает Manchester Evening News, Роналду и Макларен обменялись несколькими фразами, после чего 37-летний португалец отказался подчиниться и ушел сразу в раздевалку.

Кроме того, уходя с поля, Роналду отказался пожать руку своему главному тренеру Эрику Тен Хагу.


Метки болельщики, Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Роналду

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2022 11:00

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  1. alexomck 14.08.2022 11:33 # alexomck
    менеджмент мю, удерживая подобных персонажей, сам гробит атмосферу в этой команде, здесь и левых трансферов не нужно

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  2. sausage 14.08.2022 11:30 # sausage
    Вот же пидр.

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  3. askarko 14.08.2022 11:14 # askarko
    надо отдать его в аренду в псж или челси-ему нужно держать отрыв от гнома по забитым голам в лиге чемпионов

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