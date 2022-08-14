Тен Хаг: "Нам нужны новые игроки"

Эрик Тен Хаг После поражения 4:0 от "Брентфорда" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг повторил свой призыв к руководству клуба насчет приобретений.

Этим летом "Юнайтед" пока удалось укрепить свой состав лишь Лисандро Мартинесом, Тиреллом Маласиа и Кристианом Эриксеном.

Субботнее поражение от "Брентфорда" показало, что этих игроков "красных дьяволам" недостаточно, поэтому Тен Хаг требует дать ему качественное усиление в остатке трансферного окна.

"Мы должны обеспечить более высокие стандарты, нежели сегодня. Мы как команда находимся в сложном процессе. Мы ожидали другого старта. Это не то, на что мы рассчитывали".

"Нам нужны новые игроки. Нам нужны качественные игроки. Нам нужно поработать над этим, и мы сделаем все, чтобы убедить их перейти к нам", — приводит слова Тен Хага BBC.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2022 10:00

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  1. sayanara 14.08.2022 11:29 # sayanara
    Аахахахахахахахах. Надо еще потратить хуелярд, но играть лучше мы не станем. Аахаххахахахах

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  2. wilegend 14.08.2022 10:44 # wilegend
    а как арсенал начал прошлый сезон и чуть не запрыгнул в топ4

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  3. sexan 14.08.2022 10:18 # sexan
    Я сейчас посмотрел обзор матча мю и мне реально уже жалко магваира, этож пиздец.

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  4. sausage 14.08.2022 10:07 # sausage
    Так нахуя ж ты мартинесов и маласий покупаешь? Блять, кто вообще эти люди?

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