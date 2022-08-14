Тен Хаг: "Нам нужны новые игроки"

После поражения 4:0 от "Брентфорда" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг повторил свой призыв к руководству клуба насчет приобретений.

Этим летом "Юнайтед" пока удалось укрепить свой состав лишь Лисандро Мартинесом, Тиреллом Маласиа и Кристианом Эриксеном.



Субботнее поражение от "Брентфорда" показало, что этих игроков "красных дьяволам" недостаточно, поэтому Тен Хаг требует дать ему качественное усиление в остатке трансферного окна.



"Мы должны обеспечить более высокие стандарты, нежели сегодня. Мы как команда находимся в сложном процессе. Мы ожидали другого старта. Это не то, на что мы рассчитывали".



"Нам нужны новые игроки. Нам нужны качественные игроки. Нам нужно поработать над этим, и мы сделаем все, чтобы убедить их перейти к нам", — приводит слова Тен Хага BBC.