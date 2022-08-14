Тен Хаг: "Нам нужны новые игроки"
После поражения 4:0 от "Брентфорда" главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг повторил свой призыв к руководству клуба насчет приобретений.
Этим летом "Юнайтед" пока удалось укрепить свой состав лишь Лисандро Мартинесом, Тиреллом Маласиа и Кристианом Эриксеном.
Субботнее поражение от "Брентфорда" показало, что этих игроков "красных дьяволам" недостаточно, поэтому Тен Хаг требует дать ему качественное усиление в остатке трансферного окна.
"Мы должны обеспечить более высокие стандарты, нежели сегодня. Мы как команда находимся в сложном процессе. Мы ожидали другого старта. Это не то, на что мы рассчитывали".
"Нам нужны новые игроки. Нам нужны качественные игроки. Нам нужно поработать над этим, и мы сделаем все, чтобы убедить их перейти к нам", — приводит слова Тен Хага BBC.
14.08.2022 10:00
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Последние комментарии:
Аахахахахахахахах. Надо еще потратить хуелярд, но играть лучше мы не станем. Аахаххахахахах
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а как арсенал начал прошлый сезон и чуть не запрыгнул в топ4
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Я сейчас посмотрел обзор матча мю и мне реально уже жалко магваира, этож пиздец.
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Так нахуя ж ты мартинесов и маласий покупаешь? Блять, кто вообще эти люди?
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