Франк признался, что Лисандро Мартинес стал мишенью для "Брентфорда"

Лисандро Мартинес Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк признался, что его команда сделала своей мишенью низкорослого защитника "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса.

Субботний матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" был завершен для Мартинеса уже в перерыве, когда его заменили после четырех пропущенных "Юнайтед" мячей.

По словам Франка, оказать физическое давление на 24-летнего аргентинца его вдохновила победа "Брайтона" над "красными дьяволами" в прошлый уикенд (1:2).

"Мы знали, что так мы будем чаще отбирать мяч сразу или забирать отскок. Конечно, мы видели, как это делал "Брайтон", и они были в этом очень хороши".

"Брайтону" нравится играть в той же манере, как играем мы. Обычно "Брайтон" всегда разыгрывает мяч от голкипера, но там они каждый раз играли в длинный пас, и мы обратили внимание на это".

Мы знали, что у нас есть это оружие в арсенале, и мы использовали его", — сообщил Франк Sky Sports.


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, Мартинес, Премьер-Лига, Франк

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 1029

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. killing-cannon 14.08.2022 09:37 # killing-cannon
    Аргентинский Хасбик

    (ответить)

  2. high-malvern 14.08.2022 09:08 # high-malvern
    Нереальный топарь по словам болельщиков МЮ.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: