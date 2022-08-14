Франк признался, что Лисандро Мартинес стал мишенью для "Брентфорда"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк признался, что его команда сделала своей мишенью низкорослого защитника "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинеса.

Субботний матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" был завершен для Мартинеса уже в перерыве, когда его заменили после четырех пропущенных "Юнайтед" мячей.



По словам Франка, оказать физическое давление на 24-летнего аргентинца его вдохновила победа "Брайтона" над "красными дьяволами" в прошлый уикенд (1:2).



"Мы знали, что так мы будем чаще отбирать мяч сразу или забирать отскок. Конечно, мы видели, как это делал "Брайтон", и они были в этом очень хороши".



"Брайтону" нравится играть в той же манере, как играем мы. Обычно "Брайтон" всегда разыгрывает мяч от голкипера, но там они каждый раз играли в длинный пас, и мы обратили внимание на это".



Мы знали, что у нас есть это оружие в арсенале, и мы использовали его", — сообщил Франк Sky Sports.