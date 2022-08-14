ПСЖ сделает предложение Рэшфорду в этом месяце
ПСЖ собирается сделать предложение нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду в этом месяце.
Ранее на текущей неделе стало известно, что ПСЖ установил контакт с лагерем Рэшфорда. Пресса сразу же добавила, что французский гранд едва ли пойдет дальше, а "Юнайтед" исключает продажу своего воспитанника.
Однако The Times утверждает, что ПСЖ все-таки предпримет попытку приобрести Рэшфорда до закрытия летнего трансферного окна.
ПСЖ провел позитивные переговоры с Рэшфордом и теперь готовится предложить Маркусу долгосрочный контракт, рассматривая 24-летнего англичанина в качестве долгосрочного партнера Килиана Мбаппе по нападению.
Трансферный гуру Луиш Кампуш, недавно назначенный спортивным советником ПСЖ, чувствует, что развитие Рэшфорда остановилось, и смена клуба позволила бы Маркусу все-таки реализовать свой потенциал и вырасти в нападающего топ-уровня.
При этом "Юнайтед" находится в довольно уязвимой позиции, ведь Рэшфорд уже вступил в заключительный год по своему контракту, пускай тот и может быть продлен на 12 месяцев.
14.08.2022 08:00
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слить Рэшфорда, и на все бабки вложиться в Морату
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покупка на банку строго
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