ПСЖ сделает предложение Рэшфорду в этом месяце

ПСЖ собирается сделать предложение нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду в этом месяце.

Ранее на текущей неделе стало известно, что ПСЖ установил контакт с лагерем Рэшфорда. Пресса сразу же добавила, что французский гранд едва ли пойдет дальше, а "Юнайтед" исключает продажу своего воспитанника.



Однако The Times утверждает, что ПСЖ все-таки предпримет попытку приобрести Рэшфорда до закрытия летнего трансферного окна.



ПСЖ провел позитивные переговоры с Рэшфордом и теперь готовится предложить Маркусу долгосрочный контракт, рассматривая 24-летнего англичанина в качестве долгосрочного партнера Килиана Мбаппе по нападению.



Трансферный гуру Луиш Кампуш, недавно назначенный спортивным советником ПСЖ, чувствует, что развитие Рэшфорда остановилось, и смена клуба позволила бы Маркусу все-таки реализовать свой потенциал и вырасти в нападающего топ-уровня.



При этом "Юнайтед" находится в довольно уязвимой позиции, ведь Рэшфорд уже вступил в заключительный год по своему контракту, пускай тот и может быть продлен на 12 месяцев.