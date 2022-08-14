ПСЖ сделает предложение Рэшфорду в этом месяце

Маркус Рэшфорд ПСЖ собирается сделать предложение нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду в этом месяце.

Ранее на текущей неделе стало известно, что ПСЖ установил контакт с лагерем Рэшфорда. Пресса сразу же добавила, что французский гранд едва ли пойдет дальше, а "Юнайтед" исключает продажу своего воспитанника.

Однако The Times утверждает, что ПСЖ все-таки предпримет попытку приобрести Рэшфорда до закрытия летнего трансферного окна.

ПСЖ провел позитивные переговоры с Рэшфордом и теперь готовится предложить Маркусу долгосрочный контракт, рассматривая 24-летнего англичанина в качестве долгосрочного партнера Килиана Мбаппе по нападению.

Трансферный гуру Луиш Кампуш, недавно назначенный спортивным советником ПСЖ, чувствует, что развитие Рэшфорда остановилось, и смена клуба позволила бы Маркусу все-таки реализовать свой потенциал и вырасти в нападающего топ-уровня.

При этом "Юнайтед" находится в довольно уязвимой позиции, ведь Рэшфорд уже вступил в заключительный год по своему контракту, пускай тот и может быть продлен на 12 месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2022 08:00

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  1. eakz 14.08.2022 09:29 # eakz
    слить Рэшфорда, и на все бабки вложиться в Морату

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  2. eakz 14.08.2022 09:28 # eakz
    покупка на банку строго

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  3. ganinilyha 14.08.2022 08:43 # ganinilyha
    Решили вернуться к игрокам уровня Паредеса?

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  4. closer 14.08.2022 08:20 # closer
    Залупу на воротник.

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