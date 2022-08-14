2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья
В воскресенье, 14 августа, двумя поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ВЕСТ ХЭМ 16:00
В первом туре "Ноттингем Форест" оказался единственной в Премьер-Лиге командой, которая не нанесла ни одного удара в створ. "Вест Хэм" проиграл шесть из восьми последних матчей во всех соревнованиях (1 победа, 1 ничья). "Лесники" выиграли только две из 21 последней встречи с "молотобойцами" в чемпионате (8 ничьих, 11 поражений).
Защитник "Ноттингем Форест" Скотт Маккенна находится под вопросом из-за полученной на тренировке травмы. Райан Йетс и Стив Кук пока не готовы вернуться.
Новички "Вест Хэма" Максвел Корне и Джанлука Скамакка готовы к появлению в старте. Лукаш Фабиански получил травму против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд, и теперь его участие в матче под вопросом.
ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 18:30
В прошлом сезоне "Челси" набрал на выезде очков больше (40), чем на "Стэмфорд Бридж" (34). В пяти выездных лондонских дерби прошлого сезона Премьер-Лиг "Тоттенхэм" набрал только одно очко и забил один гол. "Шпоры" одержали лишь семь побед в 60 встречах с "синими" в рамках Премьер-Лиги (20 ничьих, 33 поражения).
Из-за травмы колена "Челси" будет лишен полузащитника Матео Ковачича. Маркос Алонсо покидает клуб.
Отбыв дисквалификацию, к дебюту за "Тоттенхэм" готов нападающий Ришарлисон. У Клемана Лангле и Оливера Скиппа проблемы со здоровьем.
14.08.2022 07:00
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Последние комментарии:
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
Камон Челси!!!
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Алга Челсей!
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Как можно вообще болеть за Петунхэм и публично заявлять об этом? Для меня болельщик петухов это как участник какого-нибудь бдсм-гей-клуба, он должен просто где-то сидеть со своими дружками-содомитами, не показывая виду и помалкивая. А по вечерам закрываться в труднодоступном подвале на окраине города и просматривать вместе матчи, покрикивая во все горло "Ассанал, долбаный Ассанал!".
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Рецепт правильного доклада командованию (по цепочке), гарантирующий успешное продвижение по службе и поддержание высокого боевого духа в глубоком тылу:
Дано: в районе села Малые Выпердыши батальон «Каннибал» в количестве 18 пока живых бойцов вышел из окопов и залёг под огнём противника.
Командиру батальона звонит комполка:
- Доложите результаты атаки!
Комбат (вжавшись в глубь окопа и поспешно натягивая сброшенную близким разрывом каску):
- Наши пошли! Движемся вперёд к позициям противника! Удалось подавить минометами 2 огневые точки.
Комполка - Комбригу:
- Батальон «Каннибал» ворвался в первую линию окопов! Враг отступает!
Комбриг-Комдиву:
- Подходим ко второй линии обороны! Огневые точки врага уничтожены. Взяты трофеи!
Комдив - Комкору:
- Ломаем третью полосу обороны на окраине села! На поле боя… э-э-э… 50 вражеских трупов.
Комкор-Командарму:
- Ведём уличные бои …. (Смотрит на Яндекс-карту) в районе 2-го сельпо! Взяли парикмахерскую и ларёк с мороженым! Сотня трупов врага!
Пресс-секретарь одной из Нарядных Милиций:
- По имеющимся данным, 5009-я бригада украинских националистов оставляет Малые Выпердыши, бросая боевую технику!
Главный Болтун-по-телевизору:
- Сегодня наши войска четвёртый день подряд освободили посёлок городского типа Малые Выпердыши и скоро подойдут к Киеву! Уничтожено,… э-э-э… до 500 националистов.
От 10 до 12 уцелевших бойцов батальона отходят на исходные позиции, вытаскивая своих раненых.
П.С. С другой стороны - все тоже самое. Война-то гражданская…
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Одно гавно, даже посмотреть нечего.
Помойка с купленной историей против помойки вообще без истории.
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Центральный матч тура на поле Королей Лондона покажет на что претендует Антонио Конте в новом сезоне. Противостояние двух лучших коучей АПЛ идёт бонусом
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Каким бы гавной не был Щолске, но они всегда своих сучек наказывают. Парик в экстазе поди купит еще одного защитника, после проеба ухахахаа
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Удачи императорам
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