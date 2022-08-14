2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 14 августа, двумя поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ — ВЕСТ ХЭМ 16:00



В первом туре "Ноттингем Форест" оказался единственной в Премьер-Лиге командой, которая не нанесла ни одного удара в створ. "Вест Хэм" проиграл шесть из восьми последних матчей во всех соревнованиях (1 победа, 1 ничья). "Лесники" выиграли только две из 21 последней встречи с "молотобойцами" в чемпионате (8 ничьих, 11 поражений).



Защитник "Ноттингем Форест" Скотт Маккенна находится под вопросом из-за полученной на тренировке травмы. Райан Йетс и Стив Кук пока не готовы вернуться.



Новички "Вест Хэма" Максвел Корне и Джанлука Скамакка готовы к появлению в старте. Лукаш Фабиански получил травму против "Манчестер Сити" в прошлый уикенд, и теперь его участие в матче под вопросом.



ЧЕЛСИ — ТОТТЕНХЭМ 18:30



В прошлом сезоне "Челси" набрал на выезде очков больше (40), чем на "Стэмфорд Бридж" (34). В пяти выездных лондонских дерби прошлого сезона Премьер-Лиг "Тоттенхэм" набрал только одно очко и забил один гол. "Шпоры" одержали лишь семь побед в 60 встречах с "синими" в рамках Премьер-Лиги (20 ничьих, 33 поражения).



Из-за травмы колена "Челси" будет лишен полузащитника Матео Ковачича. Маркос Алонсо покидает клуб.



Отбыв дисквалификацию, к дебюту за "Тоттенхэм" готов нападающий Ришарлисон. У Клемана Лангле и Оливера Скиппа проблемы со здоровьем.