"Уотфорд" подписал Денниса и Дукуре

Эммануэль Деннис "Ноттингем Форест" объявил о приобретении нападающего "Уотфорда" Эммануэля Денниса и бывшего полузащитника "Кристал Пэлас" Шейху Дукуре.

В прошлом сезоне Деннис забил 10 голов за "Уотфорд" в Премьер-Лиге, однако этого оказалось недостаточно, чтобы "шершни" остались в элите.

Успев сыграть два матча за "Уотфорд" в этом сезоне Чемпионшипа, теперь 24-летний нигериец будет выступать за "Форест", который заплатил за него 20 миллионов фунтов.

Еще одним новичком "Форест" стал опытный Дукуре, причем достался он "лесникам" бесплатно — контракт Шейху с "Пэлас" истек ранее эти летом.

32-летний сенегалец выступал за "Пэлас" после своего перехода из "Вест Хэма" в 2018 году, сыграв 31 матч в прошлом сезоне.


Метки Деннис, Дукуре, Кристал Пэлас, Ноттингем Форест, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 14.08.2022 06:00

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  1. francois 14.08.2022 07:44 # francois
    Найс они сами у себя купили.

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  2. largo-winch 14.08.2022 07:07 # largo-winch
    Шейку Дукуре из Кристал пелас

    Вухахаахаха
    Админ проснись

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  3. shvedko 14.08.2022 06:26 # shvedko
    Уотфорд)))

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  4. erevansky 14.08.2022 06:03 # erevansky
    Админ ещё не проснулся)

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