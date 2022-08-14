"Уотфорд" подписал Денниса и Дукуре

"Ноттингем Форест" объявил о приобретении нападающего "Уотфорда" Эммануэля Денниса и бывшего полузащитника "Кристал Пэлас" Шейху Дукуре.

В прошлом сезоне Деннис забил 10 голов за "Уотфорд" в Премьер-Лиге, однако этого оказалось недостаточно, чтобы "шершни" остались в элите.



Успев сыграть два матча за "Уотфорд" в этом сезоне Чемпионшипа, теперь 24-летний нигериец будет выступать за "Форест", который заплатил за него 20 миллионов фунтов.



Еще одним новичком "Форест" стал опытный Дукуре, причем достался он "лесникам" бесплатно — контракт Шейху с "Пэлас" истек ранее эти летом.



32-летний сенегалец выступал за "Пэлас" после своего перехода из "Вест Хэма" в 2018 году, сыграв 31 матч в прошлом сезоне.