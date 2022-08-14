Тен Хаг винит игроков, а не тактику в поражении от "Брентфорда"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что в поражении 4:0 от "Брентфорда" виноваты его игроки, а не его тактика.
В субботу "Юнайтед" был растерзан "Брентфордом", все четыре гола пропустив уже в перерыве. Однако Тен Хаг не думает, что ошибся с выбором тактики на этот матч.
"Во-первых, "Брентфорд" был голоднее. Во-вторых, мы пропустили голы после индивидуальных ошибок".
"У тебя может быть хороший план, но когда случается такое, твой план улетает в мусорную корзину".
"Думаю, тактика здесь не причем. Первые два гола — это следствие работы с мячом и принятых решений. Думаю, игроки следуют моим указаниям, но они приняли плохие решения. Таков футбол, это игра ошибок, и мы были наказаны".
"Я могу представить, что чувствуют фанаты при таких результатах. Это нехорошо, и мы должны изменить это. Нам нужно быть голоднее на поле, индивидуально и коллективно".
"Я заменил троих в перерыве, но мог бы заменить их всех. Мы хотели добавить игре свежей энергии, и винить во всем замененных игроков не было бы честно", — цитирует Тен Хага The Independent.
14.08.2022 00:05
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Конечно игроки виноваты, не уровень апл, набрали газонокосильщиков за 70-80 лямов, тактов не слушают
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Из года в год одно и тоже с одними и тем же игроками - очевидно шо игроки говно тут полнейшее.
Маур только смог что-то сделать с этими недоносками; поставив унылый футбол, но приведший к трофею.
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Эриксен единственное светло пятно
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