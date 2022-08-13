Де Хеа: "Я стоил команде трех очков"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа признал, что его индивидуальные ошибки стоили команде трех очков против "Брентфорда".
В субботу "Юнайтед" унизительно уступил в гостях у "Брентфорда" со счетом 4:0. Свой первый гол "пчелы" забили дальним ударом, с которым не справился Де Хеа, а в случае со вторым голом Давид неудачно ввел мяч в игру.
Де Хеа чувствует, что его ляпы предрешили игру, и сетует, что "Юнайтед" в очередной раз не удалось уйти с поля без пропущенных голов.
"Думаю, я стоил своей команде трех очков сегодня. Я провел плохой матч".
"После того, как случилась первая ошибка и затем вторая, было очень сложно играть. Это был ужасный день. Конечно, мы должны были отреагировать лучше, но сейчас мы переживаем тяжелый момент — мы пропускам каждый раз. Я должен был отразить тот первый удар, и тогда результат, наверное, был бы другим".
"Второй гол? Возможно, я должен был лучше прочитать эпизод и выбить мяч подальше. Конечно, мы всегда пытаемся играть, но сегодня соперник жестко нас прессинговал", — сообщил Де Хеа Sky Sports.
13.08.2022 23:00
Просмотров: 992
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Если возмет сухарь в матче с Ливерпулем болельщики все забудут.
(ответить)
Да уж, мало что ворота на замке не сохранил, так еще и не забил) должен мю 3 очка теперь
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий