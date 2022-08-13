Де Хеа: "Я стоил команде трех очков"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа признал, что его индивидуальные ошибки стоили команде трех очков против "Брентфорда".

В субботу "Юнайтед" унизительно уступил в гостях у "Брентфорда" со счетом 4:0. Свой первый гол "пчелы" забили дальним ударом, с которым не справился Де Хеа, а в случае со вторым голом Давид неудачно ввел мяч в игру.



Де Хеа чувствует, что его ляпы предрешили игру, и сетует, что "Юнайтед" в очередной раз не удалось уйти с поля без пропущенных голов.



"Думаю, я стоил своей команде трех очков сегодня. Я провел плохой матч".



"После того, как случилась первая ошибка и затем вторая, было очень сложно играть. Это был ужасный день. Конечно, мы должны были отреагировать лучше, но сейчас мы переживаем тяжелый момент — мы пропускам каждый раз. Я должен был отразить тот первый удар, и тогда результат, наверное, был бы другим".



"Второй гол? Возможно, я должен был лучше прочитать эпизод и выбить мяч подальше. Конечно, мы всегда пытаемся играть, но сегодня соперник жестко нас прессинговал", — сообщил Де Хеа Sky Sports.