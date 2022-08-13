Артета: "Жезус задает стандарты"

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что его нападающий Габриэль Жезус задает стандарты для партнеров по команде.

Своим дублем и двумя результативными передачами Жезус помог "Арсеналу" одержать победу 4:2 над "Лестером" в субботнем матче Премьер-Лиги.



После матча Артета отметил характер Габриэля и выразил мнение, что его бразильский новичок является кошмаром для защитников.



"Мы знаем, на что Габи способен. Он забил два гола, отдал две результативные передачи, но все равно чувствует разочарование в раздевалке, потому что, как он сам сказал, мог забить четыре".



"Это стандарт. Это характер, который ты хочешь видеть. Тебе нужен такой характер, чтобы достичь следующего уровня".



"Я бы не хотел сыграть против него. Я никогда не был защитником, но я могу представить себе, что они не получают удовольствия от игры против него. Он так мобилен, у него такое чутье, он всегда резок и в любой фазе игры действует на опережение. Он настоящий талант", — цитирует Артету The Independent.