"Брентфорд" опустил "Юнайтед" на дно Премьер-Лиги

"Манчестер Юнайтед" опустился на последнее место в Премьер-Лиге, сокрушительно уступив в гостях у "Брентфорда" со счетом 4:0.

Относительно 2:2 с "Лестером" в стартовом составе "пчел" появились Мадс Роэрслев и Джош Дасилва, заменив Витали Янельта и Йоана Висса.



В старт "красных дьяволов" вернулся Криштиану Роналду, заменив Скотта Мактоминея.



"Брентфорд" был весьма агрессивен в начале матча, а на 10-й минуте даже открыл счет. Джош Дасилва нанес разминочный удар с дистанции, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа грубейшим образом пропустил мяч в ближний угол ворот — 1:0.



Это был не единственный быстрый гол в матче. Спустя восемь минут Де Хеа неудачно ввел мяч в игру, сделав пас низом на находившегося под прессингом Эриксена. В результате Кристиан совершил потерю, а Матиас Йенсен поразил пустые ворота — 2:0.



Унижение "дьяволов" продолжилось на 30-й минуте, когда Бен Ми легко поборол Лисандро Мартинеса и головой опустил мяч в ворота после подачи углового и скидки партнера — 3:0.



Спустя еще четыре минуты хозяева провели образцовую контратаку. Айвен Тоуни сделал передачу с левого фланга в центр, где Бриан Мбемо поставил корпус Люку Шоу и отправил мяч в ворота мимо Де Хеа — 4:0.



Эрик Тен Хаг отреагировал на провальный первый тайм тройной заменой, выпустив на поле Рафаэля Варана, Тирелла Маласиа и Скотта Мактоминея.



Во втором тайме шла вполне себе равная игра. "Юнайтед" стал лучше обороняться, хотя и не идеально, а атаковал без особого рвения — "Борнмут" чувствовал себя очень уверенно.



За вторые 45 минут гости создали несколько полумоментов, но забить не смогли и к голу были не ближе, чем хозяева.



"Юнайтед" совершенно провалил первый тайм, совместив индивидуальные ошибки с ужасными коллективными действиями. Тен Хаг получил большую пищу для размышлений после этого фиаско.



"Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче