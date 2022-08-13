"Брентфорд" опустил "Юнайтед" на дно Премьер-Лиги

Бриан Мбемо "Манчестер Юнайтед" опустился на последнее место в Премьер-Лиге, сокрушительно уступив в гостях у "Брентфорда" со счетом 4:0.

Относительно 2:2 с "Лестером" в стартовом составе "пчел" появились Мадс Роэрслев и Джош Дасилва, заменив Витали Янельта и Йоана Висса.

В старт "красных дьяволов" вернулся Криштиану Роналду, заменив Скотта Мактоминея.

"Брентфорд" был весьма агрессивен в начале матча, а на 10-й минуте даже открыл счет. Джош Дасилва нанес разминочный удар с дистанции, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа грубейшим образом пропустил мяч в ближний угол ворот — 1:0.

Это был не единственный быстрый гол в матче. Спустя восемь минут Де Хеа неудачно ввел мяч в игру, сделав пас низом на находившегося под прессингом Эриксена. В результате Кристиан совершил потерю, а Матиас Йенсен поразил пустые ворота — 2:0.

Унижение "дьяволов" продолжилось на 30-й минуте, когда Бен Ми легко поборол Лисандро Мартинеса и головой опустил мяч в ворота после подачи углового и скидки партнера — 3:0.

Спустя еще четыре минуты хозяева провели образцовую контратаку. Айвен Тоуни сделал передачу с левого фланга в центр, где Бриан Мбемо поставил корпус Люку Шоу и отправил мяч в ворота мимо Де Хеа — 4:0.

Эрик Тен Хаг отреагировал на провальный первый тайм тройной заменой, выпустив на поле Рафаэля Варана, Тирелла Маласиа и Скотта Мактоминея.

Во втором тайме шла вполне себе равная игра. "Юнайтед" стал лучше обороняться, хотя и не идеально, а атаковал без особого рвения — "Борнмут" чувствовал себя очень уверенно.

За вторые 45 минут гости создали несколько полумоментов, но забить не смогли и к голу были не ближе, чем хозяева.

"Юнайтед" совершенно провалил первый тайм, совместив индивидуальные ошибки с ужасными коллективными действиями. Тен Хаг получил большую пищу для размышлений после этого фиаско.

"Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Брентфорд, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2022 21:25

Количество просмотров Просмотров: 4146

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverfun 13.08.2022 22:43 # liverfun
    Напоминает старт гвардиолы в апл, та же ширина, розыгрыши от вратаря, уверенность в своей тактике, только послужной список беднее, и атаки пока не просматриваются. посмотрим, сможет ли этот тен хаг приспособиться к системе, или она его переварит и выплюнет, как его предшественников

    (ответить)

  2. yen33 13.08.2022 22:37 # yen33
    Z+V=200, новую формулу изобрели Украинцы.

    (ответить)

  3. gucman 13.08.2022 22:33 # gucman
    Если пуля уйдет - десятку должен забирать маунт, по-любому

    (ответить)

  4. nurba44 13.08.2022 22:31 # nurba44
    Все ебyт мушников, а пинсы еле как в унылую ничейку сыграют.

    (ответить)

  5. ensiferum 13.08.2022 22:21 # ensiferum
    Эриксен удачно команду сменил, конечно.

    (ответить)

  6. slash-lfc 13.08.2022 22:18 # slash-lfc
    Педоскаутка анализирует )) парабокс, но походу этот дебиленок с первого раза попал на того Рафинью

    (ответить)

  7. ataman 13.08.2022 22:18 # ataman
    Лукаку забивает на 2 минуте))
    Вернер тоже первый забил
    Але Тухель что с тобой не так?

    (ответить)

  8. thegodfather 13.08.2022 22:14 # thegodfather
    рафинью кажись прое6али.
    в лидсе не помню чтобы чем-то особо выделялся, но щас если присмотреться уровень заметен. прое6али

    (ответить)

  9. gucman 13.08.2022 22:09 # gucman
    Челси - лучшая академия Англии!!!

    (ответить)

  10. takernotagiver 13.08.2022 22:07 # takernotagiver
    И того, что мы в итоге имеем - Тухель - заднеприводной))))

    (ответить)

  11. moneycity 13.08.2022 22:07 # moneycity
    11.08.2022 18:33 #
    great-alexander

    Не важно с какой скоростью Вы уничтожаете армян, чеченцев и прочих чурок - главное не останавливайтесь

    Источник: http://fapl.ru/posts/94862/?c=1

    (ответить)

  12. takernotagiver 13.08.2022 22:04 # takernotagiver
    Лукаку и Вернер сегодня забили. Значит просто Тухель атаку не умеет строить традиционным способом, только через зад - через защитников)

    (ответить)

  13. shinigami 13.08.2022 22:03 # shinigami
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Новость дня: "Брентфорд" опустил "Юнайтед"

    Источник: http://fapl.ru/

    (ответить)

  14. mancityman 13.08.2022 21:59 # mancityman
    А я вам напоминаю братики о том что, когда дикая свинья вые6ала дикую собаку, появился русский!!!

    (ответить)

  15. van-dijk 13.08.2022 21:56 # van-dijk
    20 Манчестер Юнайтед 2 0

    Источник: http://fapl.ru/table/

    (ответить)

  16. thegodfather 13.08.2022 21:54 # thegodfather
    выше нацист

    (ответить)

  17. alexomck 13.08.2022 21:51 # alexomck
    кстати, для тех кто хвалил Фреда, сыграл Тен Хаг с этим замечательным опорником, в единственном лице, против андердога, центр был не проходим

    (ответить)

  18. lovrentiy 13.08.2022 21:47 # lovrentiy
    Во втором тайме шла вполне себе равная игра. "Юнайтед" стал лучше обороняться, хотя и не идеально, а атаковал без особого рвения — "Борнмут" чувствовал себя очень уверенно.


    Источник: http://fapl.ru/posts/94918/?c=1

    (ответить)

  19. sausage 13.08.2022 21:47 # sausage
    Это пздц. Тен Хаг думал сейчас зарежимит команду, по схемам расставит игроков, расскажет, что кому делать и понесётся. А оно вон как вышло. Тут тебе не Голландия, где всё академично.
    Вообще, если у него есть достаточный кредит доверия от руководства, то первый сезон у него уйдет на понимание, что такое АПЛ и как здесь надо играть.

    (ответить)

  20. takernotagiver 13.08.2022 21:44 # takernotagiver
    Торино что-ли глянуть? Миранчук в старте

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: