"Брентфорд" опустил "Юнайтед" на дно Премьер-Лиги
"Манчестер Юнайтед" опустился на последнее место в Премьер-Лиге, сокрушительно уступив в гостях у "Брентфорда" со счетом 4:0.
Относительно 2:2 с "Лестером" в стартовом составе "пчел" появились Мадс Роэрслев и Джош Дасилва, заменив Витали Янельта и Йоана Висса.
В старт "красных дьяволов" вернулся Криштиану Роналду, заменив Скотта Мактоминея.
"Брентфорд" был весьма агрессивен в начале матча, а на 10-й минуте даже открыл счет. Джош Дасилва нанес разминочный удар с дистанции, однако голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа грубейшим образом пропустил мяч в ближний угол ворот — 1:0.
Это был не единственный быстрый гол в матче. Спустя восемь минут Де Хеа неудачно ввел мяч в игру, сделав пас низом на находившегося под прессингом Эриксена. В результате Кристиан совершил потерю, а Матиас Йенсен поразил пустые ворота — 2:0.
Унижение "дьяволов" продолжилось на 30-й минуте, когда Бен Ми легко поборол Лисандро Мартинеса и головой опустил мяч в ворота после подачи углового и скидки партнера — 3:0.
Спустя еще четыре минуты хозяева провели образцовую контратаку. Айвен Тоуни сделал передачу с левого фланга в центр, где Бриан Мбемо поставил корпус Люку Шоу и отправил мяч в ворота мимо Де Хеа — 4:0.
Эрик Тен Хаг отреагировал на провальный первый тайм тройной заменой, выпустив на поле Рафаэля Варана, Тирелла Маласиа и Скотта Мактоминея.
Во втором тайме шла вполне себе равная игра. "Юнайтед" стал лучше обороняться, хотя и не идеально, а атаковал без особого рвения — "Борнмут" чувствовал себя очень уверенно.
За вторые 45 минут гости создали несколько полумоментов, но забить не смогли и к голу были не ближе, чем хозяева.
"Юнайтед" совершенно провалил первый тайм, совместив индивидуальные ошибки с ужасными коллективными действиями. Тен Хаг получил большую пищу для размышлений после этого фиаско.
"Брентфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
13.08.2022 21:25
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Напоминает старт гвардиолы в апл, та же ширина, розыгрыши от вратаря, уверенность в своей тактике, только послужной список беднее, и атаки пока не просматриваются. посмотрим, сможет ли этот тен хаг приспособиться к системе, или она его переварит и выплюнет, как его предшественников
(ответить)
Z+V=200, новую формулу изобрели Украинцы.
(ответить)
Если пуля уйдет - десятку должен забирать маунт, по-любому
(ответить)
Все ебyт мушников, а пинсы еле как в унылую ничейку сыграют.
(ответить)
Эриксен удачно команду сменил, конечно.
(ответить)
Педоскаутка анализирует )) парабокс, но походу этот дебиленок с первого раза попал на того Рафинью
(ответить)
Лукаку забивает на 2 минуте))
Вернер тоже первый забил
Але Тухель что с тобой не так?
(ответить)
рафинью кажись прое6али.
в лидсе не помню чтобы чем-то особо выделялся, но щас если присмотреться уровень заметен. прое6али
(ответить)
Челси - лучшая академия Англии!!!
(ответить)
И того, что мы в итоге имеем - Тухель - заднеприводной))))
(ответить)
11.08.2022 18:33 #
great-alexander
Не важно с какой скоростью Вы уничтожаете армян, чеченцев и прочих чурок - главное не останавливайтесь
Источник: http://fapl.ru/posts/94862/?c=1
(ответить)
Лукаку и Вернер сегодня забили. Значит просто Тухель атаку не умеет строить традиционным способом, только через зад - через защитников)
(ответить)
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Новость дня: "Брентфорд" опустил "Юнайтед"
Источник: http://fapl.ru/
(ответить)
А я вам напоминаю братики о том что, когда дикая свинья вые6ала дикую собаку, появился русский!!!
(ответить)
20 Манчестер Юнайтед 2 0
Источник: http://fapl.ru/table/
(ответить)
выше нацист
(ответить)
кстати, для тех кто хвалил Фреда, сыграл Тен Хаг с этим замечательным опорником, в единственном лице, против андердога, центр был не проходим
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Во втором тайме шла вполне себе равная игра. "Юнайтед" стал лучше обороняться, хотя и не идеально, а атаковал без особого рвения — "Борнмут" чувствовал себя очень уверенно.
Источник: http://fapl.ru/posts/94918/?c=1
(ответить)
Это пздц. Тен Хаг думал сейчас зарежимит команду, по схемам расставит игроков, расскажет, что кому делать и понесётся. А оно вон как вышло. Тут тебе не Голландия, где всё академично.
Вообще, если у него есть достаточный кредит доверия от руководства, то первый сезон у него уйдет на понимание, что такое АПЛ и как здесь надо играть.
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Торино что-ли глянуть? Миранчук в старте
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