Гвардиола: "У Холанда самая сложная работа в мире"

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанд Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в матче против "Борнмута" нападающему Эрлингу Холанду пришлось делать "самую сложную работу в мире".

В субботу на "Этихад" Холанд коснулся мяча лишь восемь раз и в большинстве случаев выглядел надежно закрытым защитниками "Борнмута", игравшего по схеме 5-4-1.

Правда, это не помешало "Сити" одержать победу 4:0, а Холанду отдать результативную передачу на Илкая Гюндогана. А то, что команда плохо находился своего норвежского бомбардира, не тревожит Гвардиолу.

"Это самая сложная работа в мире, когда ты нападающий, а соперник обороняется в зонах, как "Борнмут". Они выставили трех центральных защитников и двух игроков перед ними, каждый толпился в центре. Как тебе уцелеть в таких условиях? Это так сложно".

"У нас будет еще много таких ситуаций, но это вопрос времени — тебе лишь нужно выбрать правильный момент, правильный темп, правильное движение. Но с такими классными игроками позади него мы будем ассистировать ему, мы будем находить его. Я не сомневаюсь насчет этого", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Борнмут, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2022 21:00

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Последние комментарии:




  1. lexa-arsenal 13.08.2022 21:12 # lexa-arsenal
    Директора крупных компаний : бля внатуре у холана самая сложная работа, бля

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  2. lexa-arsenal 13.08.2022 21:11 # lexa-arsenal
    Конечно шахтёры и литейщики передают гвардиола привет

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  3. true-manc 13.08.2022 21:05 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  4. chelsiukpro 13.08.2022 21:03 # chelsiukpro
    Красавчик!!! Так держать....

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