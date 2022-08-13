Гвардиола: "У Холанда самая сложная работа в мире"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что в матче против "Борнмута" нападающему Эрлингу Холанду пришлось делать "самую сложную работу в мире".
В субботу на "Этихад" Холанд коснулся мяча лишь восемь раз и в большинстве случаев выглядел надежно закрытым защитниками "Борнмута", игравшего по схеме 5-4-1.
Правда, это не помешало "Сити" одержать победу 4:0, а Холанду отдать результативную передачу на Илкая Гюндогана. А то, что команда плохо находился своего норвежского бомбардира, не тревожит Гвардиолу.
"Это самая сложная работа в мире, когда ты нападающий, а соперник обороняется в зонах, как "Борнмут". Они выставили трех центральных защитников и двух игроков перед ними, каждый толпился в центре. Как тебе уцелеть в таких условиях? Это так сложно".
"У нас будет еще много таких ситуаций, но это вопрос времени — тебе лишь нужно выбрать правильный момент, правильный темп, правильное движение. Но с такими классными игроками позади него мы будем ассистировать ему, мы будем находить его. Я не сомневаюсь насчет этого", — цитирует Гвардиолу The Independent.
13.08.2022 21:00
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Последние комментарии:
Директора крупных компаний : бля внатуре у холана самая сложная работа, бля
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Конечно шахтёры и литейщики передают гвардиола привет
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КОРОЛЬ!!!
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Красавчик!!! Так держать....
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