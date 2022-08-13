"Челси" согласовал условия контракта с Фофана
"Челси" согласовал условия личного контракта с защитником "Лестера" Весле Фофана.
К настоящему моменту "Лестер" отклонил уже два предложения "Челси" о покупке Фофана и, по слухам, готов отпустить Весле из клуба только в качестве самого дорогого защитника в мире.
Однако "синие" не собираются отступать. Готовя третье предложение для "лис", лондонский клуб уже договорился с самим Фофана о контракте с зарплатой около 200,000 фунтов в неделю.
Как сообщает Daily Mail, на "Стэмфорд Бридж" крепнет ощущение, что трансфер 21-летнего француза в итоге будет согласован. Однако для этого "Челси" придется выложить свыше 80 миллионов фунтов.
13.08.2022 20:00
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ЖЕЛТУХА!!! меньше 400к Фофане? Пиздёшь 100%
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ЖЕЛТУХА!!! сразу 200к Фофане? Пиздёшь 100%
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если челспи не скинет лямов 20 хотя бы после матча с Арсеналом...
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Защита есть, и вратарь с опорником, остальное - уже не так важно
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