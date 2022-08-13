Своими двумя голами и двумя результативными передачами Габриэль Жезус вдохновил "Арсенал" на победу над "Лестером" — 4:2.

Стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 0:2 в гостях у "Кристал Пэлас".



Главный тренер "лис" Брендан Роджерс также сохранил доверие тем 11 игрокам, что начинали матч против "Брентфорда" (2:2).



"Лестер" выглядел довольно неплохо в начале матча, но вскоре "Арсенал" наладил контроль над мячом и стал пристреливаться.



А в середине первого тайма хозяева открыли счет. Габриэль Жезус получил мяч на краю штрафной и, словно рукой, перебросил его через голкипера гостей Данни Уорда — 1:0.



"Канониры" переигрывали соперника и на 35-й минуте закономерно удвоили счет. Джейми Варди неудачно сыграл при подаче углового у своих ворот, переправив мяч к дальней штанге, где Жезус подставил голову — 2:0.



Концовка первого тайма была отмечена назначением пенальти в ворота "Арсенала" за фол Аарона Рамсдейла на Варди, однако после вмешательства системы VAR рефери Даррен Инглэнд передумал и отменил свое решение.



В начале второго тайма Вильям Салиба подарил "лисам" надежду, головой опустив мяч в собственные ворота — 2:1.



Однако почти сразу Уорд ответил своим ляпом, одной рукой не удержав мяч. В результате Жезус помог Граниту Джаке поразить пустые ворота — 3:1.



Хозяева достаточно уверенно себя чувствовали, но на 74-й минуте гости вернулись в игру. Это Джеймс Мэддисон ударом с острого угла направил мяч между ног Рамсдейлу — 3:2.



Однако прошла всего одна минута, и Габриэль Мартинелли ударом низом с дистанции восстановил статус-кво — 4:2.



"Лестер" во втором матче подряд забил два гола, но вновь не смог победить. "Арсенал" сполна использовал мощь своей атаки, а если бы не индивидуальные ошибки Салиба и Рамсдейла, счет был бы еще более впечатляющим.



"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче