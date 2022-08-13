Жезус вдохновил "Арсенал" на победу над "Лестером"

Габриэль Жезус Своими двумя голами и двумя результативными передачами Габриэль Жезус вдохновил "Арсенал" на победу над "Лестером" — 4:2.

Стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 0:2 в гостях у "Кристал Пэлас".

Главный тренер "лис" Брендан Роджерс также сохранил доверие тем 11 игрокам, что начинали матч против "Брентфорда" (2:2).

"Лестер" выглядел довольно неплохо в начале матча, но вскоре "Арсенал" наладил контроль над мячом и стал пристреливаться.

А в середине первого тайма хозяева открыли счет. Габриэль Жезус получил мяч на краю штрафной и, словно рукой, перебросил его через голкипера гостей Данни Уорда — 1:0.

"Канониры" переигрывали соперника и на 35-й минуте закономерно удвоили счет. Джейми Варди неудачно сыграл при подаче углового у своих ворот, переправив мяч к дальней штанге, где Жезус подставил голову — 2:0.

Концовка первого тайма была отмечена назначением пенальти в ворота "Арсенала" за фол Аарона Рамсдейла на Варди, однако после вмешательства системы VAR рефери Даррен Инглэнд передумал и отменил свое решение.

В начале второго тайма Вильям Салиба подарил "лисам" надежду, головой опустив мяч в собственные ворота — 2:1.

Однако почти сразу Уорд ответил своим ляпом, одной рукой не удержав мяч. В результате Жезус помог Граниту Джаке поразить пустые ворота — 3:1.

Хозяева достаточно уверенно себя чувствовали, но на 74-й минуте гости вернулись в игру. Это Джеймс Мэддисон ударом с острого угла направил мяч между ног Рамсдейлу — 3:2.

Однако прошла всего одна минута, и Габриэль Мартинелли ударом низом с дистанции восстановил статус-кво — 4:2.

"Лестер" во втором матче подряд забил два гола, но вновь не смог победить. "Арсенал" сполна использовал мощь своей атаки, а если бы не индивидуальные ошибки Салиба и Рамсдейла, счет был бы еще более впечатляющим.

"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2022 19:05

Количество просмотров Просмотров: 1541

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Последние комментарии:




  1. girasimus 13.08.2022 19:43 # girasimus
    Что творит Дэхея?
    Манки, вы смотрите?

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  2. vagifspurs 13.08.2022 19:42 # vagifspurs
    2-ая серия комедии продолжается, покажите это еб1ало Тен Хаага плиз, как же орууууууууу

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  3. kukuruzzo 13.08.2022 19:41 # kukuruzzo
    Где-то сипит лемразь

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  4. yaxaaabalya 13.08.2022 19:41 # yaxaaabalya
    Сезон начался!

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  5. quavo 13.08.2022 19:41 # quavo
    Лысый физрук нахуй уебывает пусть

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  6. thegodfather 13.08.2022 19:41 # thegodfather
    МЮ!!!!!!!!!!!!!!

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  7. alexomck 13.08.2022 19:40 # alexomck
    Кислотный МЮ, Хей:)

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  8. yaxaaabalya 13.08.2022 19:36 # yaxaaabalya
    С хуя салатовая форма,а не зеленая хотя бы,с эмблемой зеленый бы лучше смотрелся.

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  9. thegodfather 13.08.2022 19:35 # thegodfather
    раз уж все так куесосят фофана, то челси обязан сбить за него цену!!
    камон красиво ИМПЕРАТОРЫ

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  10. vagifspurs 13.08.2022 19:33 # vagifspurs
    Какая же блевотная форма у МЮ, они друг друга хоть видят? Как лягушки бл1ять сливаются с травой.

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  11. yaxaaabalya 13.08.2022 19:32 # yaxaaabalya
    Вперед Дьяволы!

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  12. thegodfather 13.08.2022 19:28 # thegodfather
    https://www.youtube.com/watch?v=VEx__gLBW4g


    прочитал вернер с 30 метров забил...думаю дай зайду гляну, в челси о таком и мечтать не мог, с его то ударами.
    Теперь понял

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  13. hunter022 13.08.2022 19:28 # hunter022
    Украинский вусатый укронацист Корчинский предлагает и методы нацистские — нанести удар непосредственно по Запорожской #АЭС.

    "Да, это риск. Много кто пострадает, но пострадает ещё больше людей, если сейчас не будут атакованы российские администрации и атомные объекты. Нужно нанести удар, другого способа нет", — говорит он.

    (ответить)

  14. moneycity 13.08.2022 19:25 # moneycity
    Хуета1994 опять притащил посты с пикабу)

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  15. mixmaster 13.08.2022 19:22 # mixmaster
    Королевский Арсенал просто во всех направлениях размотал будущую покупку щолсбери за 80кк, кектус

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  16. lexa-arsenal 13.08.2022 19:20 # lexa-arsenal
    Мартинели окрестил Фофана в пенса, могут забирать, с боевым крещением

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  17. mufc1994 13.08.2022 19:16 # mufc1994
    https://pikabu.ru/story/vosstanovlenie_mariupolya_9362853#comments

    Огромный хуй в очко каклам)) из разряда "крымский мост невозможно построить, да ещё так быстро"))

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  18. kukuruzzo 13.08.2022 19:15 # kukuruzzo
    Вернер: ЧЕЛСИ ПИДОРЫ!!!

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  19. brown-ale 13.08.2022 19:14 # brown-ale
    Джизус - лучший трансфер сезона.

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  20. true-manc 13.08.2022 19:14 # true-manc
    1 Манчестер Сити 2 6

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!

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