Жезус вдохновил "Арсенал" на победу над "Лестером"
Своими двумя голами и двумя результативными передачами Габриэль Жезус вдохновил "Арсенал" на победу над "Лестером" — 4:2.
Стартовый состав "канониров" не изменился относительно победы 0:2 в гостях у "Кристал Пэлас".
Главный тренер "лис" Брендан Роджерс также сохранил доверие тем 11 игрокам, что начинали матч против "Брентфорда" (2:2).
"Лестер" выглядел довольно неплохо в начале матча, но вскоре "Арсенал" наладил контроль над мячом и стал пристреливаться.
А в середине первого тайма хозяева открыли счет. Габриэль Жезус получил мяч на краю штрафной и, словно рукой, перебросил его через голкипера гостей Данни Уорда — 1:0.
"Канониры" переигрывали соперника и на 35-й минуте закономерно удвоили счет. Джейми Варди неудачно сыграл при подаче углового у своих ворот, переправив мяч к дальней штанге, где Жезус подставил голову — 2:0.
Концовка первого тайма была отмечена назначением пенальти в ворота "Арсенала" за фол Аарона Рамсдейла на Варди, однако после вмешательства системы VAR рефери Даррен Инглэнд передумал и отменил свое решение.
В начале второго тайма Вильям Салиба подарил "лисам" надежду, головой опустив мяч в собственные ворота — 2:1.
Однако почти сразу Уорд ответил своим ляпом, одной рукой не удержав мяч. В результате Жезус помог Граниту Джаке поразить пустые ворота — 3:1.
Хозяева достаточно уверенно себя чувствовали, но на 74-й минуте гости вернулись в игру. Это Джеймс Мэддисон ударом с острого угла направил мяч между ног Рамсдейлу — 3:2.
Однако прошла всего одна минута, и Габриэль Мартинелли ударом низом с дистанции восстановил статус-кво — 4:2.
"Лестер" во втором матче подряд забил два гола, но вновь не смог победить. "Арсенал" сполна использовал мощь своей атаки, а если бы не индивидуальные ошибки Салиба и Рамсдейла, счет был бы еще более впечатляющим.
"Арсенал" — "Лестер". Отчет о матче
13.08.2022 19:05
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Последние комментарии:
Что творит Дэхея?
Манки, вы смотрите?
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2-ая серия комедии продолжается, покажите это еб1ало Тен Хаага плиз, как же орууууууууу
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Где-то сипит лемразь
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Сезон начался!
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Лысый физрук нахуй уебывает пусть
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МЮ!!!!!!!!!!!!!!
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Кислотный МЮ, Хей:)
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С хуя салатовая форма,а не зеленая хотя бы,с эмблемой зеленый бы лучше смотрелся.
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раз уж все так куесосят фофана, то челси обязан сбить за него цену!!
камон красиво ИМПЕРАТОРЫ
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Какая же блевотная форма у МЮ, они друг друга хоть видят? Как лягушки бл1ять сливаются с травой.
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Вперед Дьяволы!
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https://www.youtube.com/watch?v=VEx__gLBW4g
прочитал вернер с 30 метров забил...думаю дай зайду гляну, в челси о таком и мечтать не мог, с его то ударами.
Теперь понял
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Украинский вусатый укронацист Корчинский предлагает и методы нацистские — нанести удар непосредственно по Запорожской #АЭС.
"Да, это риск. Много кто пострадает, но пострадает ещё больше людей, если сейчас не будут атакованы российские администрации и атомные объекты. Нужно нанести удар, другого способа нет", — говорит он.
(ответить)
Хуета1994 опять притащил посты с пикабу)
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Королевский Арсенал просто во всех направлениях размотал будущую покупку щолсбери за 80кк, кектус
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Мартинели окрестил Фофана в пенса, могут забирать, с боевым крещением
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https://pikabu.ru/story/vosstanovlenie_mariupolya_9362853#comments
Огромный хуй в очко каклам)) из разряда "крымский мост невозможно построить, да ещё так быстро"))
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Вернер: ЧЕЛСИ ПИДОРЫ!!!
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Джизус - лучший трансфер сезона.
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1 Манчестер Сити 2 6
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
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