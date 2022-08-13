"Сити" сокрушил "Борнмут"
"Манчестер Сити" в доминирующей манере разобрался с "Борнмутом", отправив в ворота новичка Премьер-Лиги четыре безответных мяча.
В стартовом составе "горожан" произошло только одно изменение. Вместо Джека Грилиша появился Рияд Махрез.
В старт "вишенок" были внедрены Льюис Кук, Райан Кристи и Джек Стейси, заменив Филлипа Биллинга, Джордана Земуру и Доминика Соланке.
Матч начался с отчаянного штурма хозяев. Оборона гостей трещала по швам, а голкипер Марк Траверс отметился парой отличных сейвов.
А на 18-й минуте, когда стартовый натиск "Сити" ослаб, счет был открыт. Сыграв в стенку с Эрлингом Холандом, Илкай Гюндоган выскочил на убойную позицию внутри штрафной и с левой ноги поразил ворота — 1:0.
После пропущенного гола "Борнмут" чуть осмелел, но на 31-й минуте нарвался на результативную контратаку. Кевин Де Брюйне получил мяч на правом фланге, сместился по направлению центра, вошел в штрафную и нанес удар внешней стороной стопы — 2:0.
Спустя шесть минут "горожане" еще раз подловили своего соперника. Де Брюйне сделал передачу на левый край штрафной Филу Фодену, который переиграл голкипера — 3:0.
Второй тайм вышел довольно скучным. Хозяева доминировали над соперником, но остроты их атакам явно не хватало.
Тем не менее, еще один гол публика "Этихад" увидела. На 79-й минуте Джефферсон Лерма неудачно прервал прострел Жоау Канселу вдоль ворот, совершив автогол — 4:0.
"Сити" преподал мастер-класс новичку Премьер-Лиги, хотя для этой победы задействовал малую часть своих возможностей. Отрезками было видно, что "горожане" спокойны как удав и не видят смысла лезть вон из кожи.
"Манчестер Сити" — "Борнмут". Отчет о матче
13.08.2022 18:55
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Жопонюхи на стропоне
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1 Манчестер Сити 2 6
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
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Миха днарь решил на главную запостоить))) Сначало просто в новостях положил! Миха ты хоть банку пива выпей за победу Сити!!!
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КОРОЛИ!!! С победой всех горожан!
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КОРОЛИ!!!
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https://youtu.be/svwm2F1k8h0
Слава Полку Азов!
Слава оборонцам Мариуполя!
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Покерята скоро вернутся на своё законное место.
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Миха, нука быстро арсенал на главную
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Где там красные жопонюхи?
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Законное первое место и так до конца турнира.
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Гунеры не полохо начали.
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Роджерс похоже сошел с ума. Колбасника-вратаря ставить в ворота.
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THE KOROLI!!!!!!
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Просто изи победа королей за тайм. Де Брюйне ЗМ!
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Гуннеры, с победой и красивой игрой)
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КОРОЛИ!!!
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