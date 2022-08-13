"Сити" сокрушил "Борнмут"

Илкай Гюндоган "Манчестер Сити" в доминирующей манере разобрался с "Борнмутом", отправив в ворота новичка Премьер-Лиги четыре безответных мяча.

В стартовом составе "горожан" произошло только одно изменение. Вместо Джека Грилиша появился Рияд Махрез.

В старт "вишенок" были внедрены Льюис Кук, Райан Кристи и Джек Стейси, заменив Филлипа Биллинга, Джордана Земуру и Доминика Соланке.

Матч начался с отчаянного штурма хозяев. Оборона гостей трещала по швам, а голкипер Марк Траверс отметился парой отличных сейвов.

А на 18-й минуте, когда стартовый натиск "Сити" ослаб, счет был открыт. Сыграв в стенку с Эрлингом Холандом, Илкай Гюндоган выскочил на убойную позицию внутри штрафной и с левой ноги поразил ворота — 1:0.

После пропущенного гола "Борнмут" чуть осмелел, но на 31-й минуте нарвался на результативную контратаку. Кевин Де Брюйне получил мяч на правом фланге, сместился по направлению центра, вошел в штрафную и нанес удар внешней стороной стопы — 2:0.

Спустя шесть минут "горожане" еще раз подловили своего соперника. Де Брюйне сделал передачу на левый край штрафной Филу Фодену, который переиграл голкипера — 3:0.

Второй тайм вышел довольно скучным. Хозяева доминировали над соперником, но остроты их атакам явно не хватало.

Тем не менее, еще один гол публика "Этихад" увидела. На 79-й минуте Джефферсон Лерма неудачно прервал прострел Жоау Канселу вдоль ворот, совершив автогол — 4:0.

"Сити" преподал мастер-класс новичку Премьер-Лиги, хотя для этой победы задействовал малую часть своих возможностей. Отрезками было видно, что "горожане" спокойны как удав и не видят смысла лезть вон из кожи.

"Манчестер Сити" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2022 18:55

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Последние комментарии:




  1. madchester 13.08.2022 19:15 # madchester
    Жопонюхи на стропоне

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  2. true-manc 13.08.2022 19:13 # true-manc
    1 Манчестер Сити 2 6

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!

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  3. arhangel777 13.08.2022 19:11 # arhangel777
    Миха днарь решил на главную запостоить))) Сначало просто в новостях положил! Миха ты хоть банку пива выпей за победу Сити!!!

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  4. true-manc 13.08.2022 19:10 # true-manc
    КОРОЛИ!!! С победой всех горожан!

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  5. mancityman 13.08.2022 19:08 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  6. iskander8sg 13.08.2022 19:07 # iskander8sg
    https://youtu.be/svwm2F1k8h0
    Слава Полку Азов!
    Слава оборонцам Мариуполя!

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  7. madchester 13.08.2022 19:07 # madchester
    Покерята скоро вернутся на своё законное место.

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  8. wilegend 13.08.2022 19:06 # wilegend
    Миха, нука быстро арсенал на главную

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  9. madchester 13.08.2022 19:04 # madchester
    Где там красные жопонюхи?

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  10. madchester 13.08.2022 19:03 # madchester
    Законное первое место и так до конца турнира.

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  11. girasimus 13.08.2022 19:03 # girasimus
    Гунеры не полохо начали.

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  12. high-malvern 13.08.2022 19:03 # high-malvern
    Роджерс похоже сошел с ума. Колбасника-вратаря ставить в ворота.

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  13. madchester 13.08.2022 19:02 # madchester
    THE KOROLI!!!!!!

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  14. high-malvern 13.08.2022 19:01 # high-malvern
    Просто изи победа королей за тайм. Де Брюйне ЗМ!

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  15. takernotagiver 13.08.2022 19:00 # takernotagiver
    Гуннеры, с победой и красивой игрой)

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  16. kukuruzzo 13.08.2022 19:00 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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