"Сити" сокрушил "Борнмут"

"Манчестер Сити" в доминирующей манере разобрался с "Борнмутом", отправив в ворота новичка Премьер-Лиги четыре безответных мяча.

В стартовом составе "горожан" произошло только одно изменение. Вместо Джека Грилиша появился Рияд Махрез.



В старт "вишенок" были внедрены Льюис Кук, Райан Кристи и Джек Стейси, заменив Филлипа Биллинга, Джордана Земуру и Доминика Соланке.



Матч начался с отчаянного штурма хозяев. Оборона гостей трещала по швам, а голкипер Марк Траверс отметился парой отличных сейвов.



А на 18-й минуте, когда стартовый натиск "Сити" ослаб, счет был открыт. Сыграв в стенку с Эрлингом Холандом, Илкай Гюндоган выскочил на убойную позицию внутри штрафной и с левой ноги поразил ворота — 1:0.



После пропущенного гола "Борнмут" чуть осмелел, но на 31-й минуте нарвался на результативную контратаку. Кевин Де Брюйне получил мяч на правом фланге, сместился по направлению центра, вошел в штрафную и нанес удар внешней стороной стопы — 2:0.



Спустя шесть минут "горожане" еще раз подловили своего соперника. Де Брюйне сделал передачу на левый край штрафной Филу Фодену, который переиграл голкипера — 3:0.



Второй тайм вышел довольно скучным. Хозяева доминировали над соперником, но остроты их атакам явно не хватало.



Тем не менее, еще один гол публика "Этихад" увидела. На 79-й минуте Джефферсон Лерма неудачно прервал прострел Жоау Канселу вдоль ворот, совершив автогол — 4:0.



"Сити" преподал мастер-класс новичку Премьер-Лиги, хотя для этой победы задействовал малую часть своих возможностей. Отрезками было видно, что "горожане" спокойны как удав и не видят смысла лезть вон из кожи.



"Манчестер Сити" — "Борнмут". Отчет о матче