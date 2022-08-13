Аспиликуэта: "Я всегда оставался преданным "Челси"

Защитник Сесар Аспиликуэта заявил, что его уход из "Челси" был бы эгоистичным решением.

Аспиликуэта уже говорил, что посреди прошлого сезона всерьез помышлял об уходе из "Челси", и руководству клуба было об этом известно.



Однако затем "синие" столкнулись с известными трудностями, и Сесар не захотел усугубить положение клуба, капитаном которого он является.



"Я всегда оставался преданным этому клубу, со своего первого дня здесь. Это мой дом, и я бы никогда не принял столь эгоистичное решение".



"После клубного Чемпионата Мира я поделился своими ощущениями. Контракт или зарплата никогда не имели никакого значения. Я выразил свои чувства, а затем началась смена владельцев, были введены санкции".



"Я разобрался с этой ситуацией по-своему. Мы с владельцами поговорили по душам, и я по-настоящему горжусь быть капитаном "Челси" и предвкушаю ближайшие годы. Я решил что для каждого будет лучше, если я останусь", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.