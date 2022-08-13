Аспиликуэта: "Я всегда оставался преданным "Челси"

Сесар Аспиликуэта Защитник Сесар Аспиликуэта заявил, что его уход из "Челси" был бы эгоистичным решением.

Аспиликуэта уже говорил, что посреди прошлого сезона всерьез помышлял об уходе из "Челси", и руководству клуба было об этом известно.

Однако затем "синие" столкнулись с известными трудностями, и Сесар не захотел усугубить положение клуба, капитаном которого он является.

"Я всегда оставался преданным этому клубу, со своего первого дня здесь. Это мой дом, и я бы никогда не принял столь эгоистичное решение".

"После клубного Чемпионата Мира я поделился своими ощущениями. Контракт или зарплата никогда не имели никакого значения. Я выразил свои чувства, а затем началась смена владельцев, были введены санкции".

"Я разобрался с этой ситуацией по-своему. Мы с владельцами поговорили по душам, и я по-настоящему горжусь быть капитаном "Челси" и предвкушаю ближайшие годы. Я решил что для каждого будет лучше, если я останусь", — сообщил Аспиликуэта Sky Sports.


Метки Аспиликуэта, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2022 18:00

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