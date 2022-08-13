"Сити" отправил Кайки в Португалию

Португальский клуб "Пасуш де Феррейра" взял в аренду нападающего "Манчестер Сити" Кайки.

Прошлым летом "Сити" приобрел Кайки у "Фулминенсе" за 9 миллионов фунтов, и юный бразилец с лучшей стороны проявил себя резервной команде "горожан".



В январе Кайки дебютировал и за первую команду "Сити", а в феврале сыграл свой первый матч в Премьер-Лиге.



Чтобы продолжить свое развитие, теперь 19-летний бразилец отправляется в португальское первенство.