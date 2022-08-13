"Сити" отправил Кайки в Португалию
Португальский клуб "Пасуш де Феррейра" взял в аренду нападающего "Манчестер Сити" Кайки.
Прошлым летом "Сити" приобрел Кайки у "Фулминенсе" за 9 миллионов фунтов, и юный бразилец с лучшей стороны проявил себя резервной команде "горожан".
В январе Кайки дебютировал и за первую команду "Сити", а в феврале сыграл свой первый матч в Премьер-Лиге.
Чтобы продолжить свое развитие, теперь 19-летний бразилец отправляется в португальское первенство.
13.08.2022 17:00
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