Конте: "Лукаку был хорошим приобретением для "Челси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте убежден, что нападающий Ромелу Лукаку был хорошим приобретением для "Челси".

Прошлым летом "Челси" обновил свой трансферный рекорд, заплатив 97.5 млн. фунтов "Интеру" за Лукаку, однако недавно Ромелу вернулся в итальянский клуб на правах аренды.



Конте чувствует, что его бывшему подопечному требовалось больше времени и больше любви, чтобы раскрыться на "Стэмфорд Бридж", однако Конте не считает этот трансфер провальным.



"Мы говорим о большом количестве денег за игрока. И, думаю, мы говорим о действительно важном нападающем в мире".



"Но иногда дело в ситуации за пределами футбольного поля. Ромелу прожил два года в Милане и был там королем. Болельщики демонстрировали ему большую любовь, и он тот парень, которому нужно это. И по этой причине он захотел вернуться в Милан".



"Но это несомненно было хорошее приобретение для "Челси". Вы очень хорошо знаете, что некоторым игрокам нужно больше времени, чтобы проявить себя. Но он несомненно был хорошим приобретением для "Челси".



"У него есть потенциал, чтобы играть в Премьер-Лиге. Я очень хорошо помню, что он играл очень хорошо на старте прошлого сезона, и медиа говорили, что Лукаку по-настоящему силен".



"Многое может произойти, чтобы твоя уверенность в себе снизилась. Сейчас для него будет правильно выступать за важный клуб в Италии, чтобы восстановить уверенность в себе. Но мы говорим о действительно важном, действительно хорошем нападающем", — цитирует Конте The Telegraph.