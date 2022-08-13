Лингард уверяет, что перешел в "Форест" не из-за денег

Джесси Лингард Вингер Джесси Лингард отверг предположение, что перешел в "Ноттингем Форест" из-за денег.

Ранее этим летом Лингард свободным агентом перебрался в "Форест", получив контракт с зарплатой в 120,000 фунтов в неделю.

Лингарда сразу же обвинили в жадности, особенно фанаты "Вест Хэма", который тоже хотел Джесси, однако 29-летний англичанин уверяет, что им двигала не жажда наживы.

"Я бы мог уехать за рубеж и получить много денег. Это были бы деньги, которые меняют жизнь".

"На мой взгляд, это чепуха, и мне не нравится слишком вчитываться в такого рода вещи. Это было мое личное решение".

"Владельцы клуба имеют очень четкий подход, и когда я увидел, как сильно они хотят меня, мне было сложно отказать. Мы переписывались в WhatsApp, и это был как общение с семьей".

"Они показали, как сильно они любят меня, и это было одним из важнейших факторов", — цитирует Лингарда Daily Mail.


Метки Лингард, Ноттингем Форест

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2022 15:00

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