"Юнайтед" обдумывает покупку Мораты

Альваро Мората "Манчестер Юнайтед" готов обратиться к варианту с приобретением нападающего "Атлтетико" Альваро Морате.

Слухи о том, что услуги Мораты были предложены "Юнайтед", появились ранее в августе. Сообщалось, что "красные дьяволы" могут обратиться к этому варианту только от отчаяния.

И сейчас этот момент, похоже, настал. По информации The Athletic, "Юнайтед" всерьез рассматривает возможность приобретения 29-летнего испанца, известного в Англии по выступлениям за "Челси".

"Юнайтед" уже провел переговоры с "Атлетико", узнав, что Мората, забивший 16 голов в 47 матчах за "Челси", доступен для трансфера за 30 миллионов фунтов.

Два предыдущих сезона Альваро провел в аренде в "Ювентусе", где отличился 20 раз в 67 матчах.


Метки Атлетико, Манчестер Юнайтед, Мората

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2022 14:00

Количество просмотров Просмотров: 552

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. skydreams 13.08.2022 14:32 # skydreams
    За что Тен Хаг так ненавидит МЮ?

    (ответить)

  2. quavo 13.08.2022 14:29 # quavo
    Ебанутые

    (ответить)

  3. mancunia-planet 13.08.2022 14:13 # mancunia-planet
    Его и раньше МЮ хотел купить лет 5 назад.

    (ответить)

  4. emeraldwarden 13.08.2022 14:08 # emeraldwarden
    Ухахахахахахах

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: