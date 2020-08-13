"Юнайтед" обдумывает покупку Мораты

"Манчестер Юнайтед" готов обратиться к варианту с приобретением нападающего "Атлтетико" Альваро Морате.

Слухи о том, что услуги Мораты были предложены "Юнайтед", появились ранее в августе. Сообщалось, что "красные дьяволы" могут обратиться к этому варианту только от отчаяния.



И сейчас этот момент, похоже, настал. По информации The Athletic, "Юнайтед" всерьез рассматривает возможность приобретения 29-летнего испанца, известного в Англии по выступлениям за "Челси".



"Юнайтед" уже провел переговоры с "Атлетико", узнав, что Мората, забивший 16 голов в 47 матчах за "Челси", доступен для трансфера за 30 миллионов фунтов.



Два предыдущих сезона Альваро провел в аренде в "Ювентусе", где отличился 20 раз в 67 матчах.