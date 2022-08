Amazon собирается снять фильм про "Ньюкасл"

Свой следующий документальный фильм из серии "All or Nothing" Amazon Prime собирается снять про "Ньюкасл".

В предыдущие сезоны свои двери для телекамер Amazon распахивали "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Арсенал".



Как сообщает Daily Mail, в следующем сезоне Amazon хочет снять фильм про "Ньюкасл", зафиксировав становление еще одного топ-клуба на деньги владельцев из Саудовской Аравии.



В данный момент ведутся переговоры об организации съемок. Amazon хочет получить доступ к раздевалке, главному тренеру Эдди Хау, персоналу и упомянутым владельцам.