Гвардиола больше не ожидает приобретений этим летом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что покупкой защитник Серхио Гомеса у "Андерлехта" его клуб завершит свою летнюю трансферную кампанию.

Прямо сейчас "Сити" оформляет покупку 21-летнего Гомеса за 11 миллионов фунтов, и Гвардиола уже подтвердил, что Серхио станет частью первой команды.



Других приобретений Гвардиола не ждет, а равно и не ждет расставаний, несмотря на слухи, сватающие Бернарду Силву в "Барселону".



"Я очень доволен своей командой. У нас не такой большой состав в плане количества, но у нас невероятно универсальные игроки, и все они обладают огромным мастерством — даже парни из академии".



"У нас порядок с мастерством, и парни лишь должны подстегивать друг друг, чтобы сделать следующий шаг в этом сезоне. Думаю, если никто не уйдет, то никто не придет", — цитирует Гвардиолу The Guardian.