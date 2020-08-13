Тен Хаг: "Роналду не говорил мне, что хочет уйти"

Эрик Тен Хаг и Криштиану Роналду Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что нападающий Криштиану Роналду не говорил ему о своем желании покинуть клуб.

Этим летом Роналду связывают с уходом из "Юнайтед", где он оказался лишен возможности выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

Однако Тен Хаг делает вид, что Криштиану не порывается уйти. Эрик по-прежнему рассчитывает на 37-летнего португальца.

"Это лишь ваше предположение — мне он этого не говорил".

"Я работаю с теми игроками, которые у меня есть, и наш план на этот сезон подразумевает его. Мы рады обладать им, и мы должны интегрировать его в команду. Он должен быть в правильных физических кондициях, чтобы выполнять работу, которую мы ожидаем от него".

"Я на каждой пресс-конференции повторяю, что он в наших планах", — цитирует Тен Хага ESPN.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 13.08.2022 11:56 # mancunia-planet
    Это МЮ Эрик, тут легко никому быть не может. Болото по сути любой угрязнет сейчас.

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  2. chelseaaaa 13.08.2022 11:04 # chelseaaaa
    Тен Хаг оказывается еще тот актер

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