Тен Хаг: "Роналду не говорил мне, что хочет уйти"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что нападающий Криштиану Роналду не говорил ему о своем желании покинуть клуб.

Этим летом Роналду связывают с уходом из "Юнайтед", где он оказался лишен возможности выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



Однако Тен Хаг делает вид, что Криштиану не порывается уйти. Эрик по-прежнему рассчитывает на 37-летнего португальца.



"Это лишь ваше предположение — мне он этого не говорил".



"Я работаю с теми игроками, которые у меня есть, и наш план на этот сезон подразумевает его. Мы рады обладать им, и мы должны интегрировать его в команду. Он должен быть в правильных физических кондициях, чтобы выполнять работу, которую мы ожидаем от него".



"Я на каждой пресс-конференции повторяю, что он в наших планах", — цитирует Тен Хага ESPN.