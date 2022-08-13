Галлас считает, что "Арсенал" может уволить Артету в случае непопадания в Лигу Чемпионов
Бывший капитан "Арсенала" Вильям Галлас считает, что главному тренеру "канониров" Микелю Артете будет грозить увольнение, если он не вернет клуб в Лигу Чемпионов в этом сезоне.
В прошлом сезоне "Арсенал" только в самой концовке проиграл борьбу "Тоттенхэму" за место в топ-4 Премьер-Лиги, и Галлас убежден, что боссы "канониров" не потерпят еще одной неудачи после всех совершенных этим летом инвестиций в состав.
"Конечно, он будет в беде (если не попадет в топ-4). От Артеты просили попасть в топ-4, и в прошлом сезоне он этого не сделал".
"Если в следующем сезоне "Арсенал" не будет выступать в Лиге Чемпионов, это станет большой драмой".
"Они обязаны провести отличный сезон. Возможно, они выиграют Премьер-Лигу, но они точно должны квалифицироваться в Лигу Чемпионов".
"Они едва купили новичков, и все в руках Артеты и его игроков. Это будет большой проблемой для всех из них, если они не справятся со своей задачей и не попадут в Лигу Чемпионов", — цитирует Галласа The Sun.
13.08.2022 10:00
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Последние комментарии:
Смотря как не попадёт, если с отрывом в пару-тройку очей, и в борьбе до конца, то ничего Артете не грозит. 3 команды имеют +/- равные шансы, а может ещё и МЮ вписаться + середняки в определенные моменты
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Так и будет. Это только в рот вые6аные микспёсики в своих влажных розовых мечтах надеются на ЛЧ.
В том сезоне эти педики без еврокубков, и игр среди недели не смогли завоевать место в топ-4. В этом сезоне тем более ниxyя не светит.
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