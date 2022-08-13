Галлас считает, что "Арсенал" может уволить Артету в случае непопадания в Лигу Чемпионов

Бывший капитан "Арсенала" Вильям Галлас считает, что главному тренеру "канониров" Микелю Артете будет грозить увольнение, если он не вернет клуб в Лигу Чемпионов в этом сезоне.

В прошлом сезоне "Арсенал" только в самой концовке проиграл борьбу "Тоттенхэму" за место в топ-4 Премьер-Лиги, и Галлас убежден, что боссы "канониров" не потерпят еще одной неудачи после всех совершенных этим летом инвестиций в состав.



"Конечно, он будет в беде (если не попадет в топ-4). От Артеты просили попасть в топ-4, и в прошлом сезоне он этого не сделал".



"Если в следующем сезоне "Арсенал" не будет выступать в Лиге Чемпионов, это станет большой драмой".



"Они обязаны провести отличный сезон. Возможно, они выиграют Премьер-Лигу, но они точно должны квалифицироваться в Лигу Чемпионов".



"Они едва купили новичков, и все в руках Артеты и его игроков. Это будет большой проблемой для всех из них, если они не справятся со своей задачей и не попадут в Лигу Чемпионов", — цитирует Галласа The Sun.