Артета высказался насчет возможного перехода Обамеянга в "Челси"

Пьер-Эмерик Обамеянг и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что нападающий Пьер-Эмерик получит хороший прием, если приедет к "канонирам" в качестве игрока "Челси".

Согласно слухам, покинувший "Арсенал" полгода назад Обамеянг сейчас является трансферной целью для "Челси".

Пьер-Эмерик покидал "Арсенал" при довольно скандальных обстоятельствах, что хорошо раскрыто в документальном фильме от Amazon Prime, однако Артета не держит зла на 33-летнего габонца.

"Прошло много времени с тех пор, как все случилось. Я не могу возвращаться к этой теме каждый раз, как выходит новая серия".

"Я уже дал свои комментарии. Мы поступили так, как поступили, чтобы защитить клуб и поставить его в лучшее положение".

"Оба — исключительный игрок. Он сделал так много для нас. Надеюсь, он получит хороший прием (если перейдет в "Челси"), потому что он заслуживает этого", — цитирует Артету ESPN.


Метки Арсенал, Артета, Барселона, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 957

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  1. askarko 13.08.2022 10:13 # askarko
    арсенальские игроки у нас хорошо играют-коул,жиру,фабрегас

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  2. chelsea88 13.08.2022 10:02 # chelsea88
    Будет обоссывать в рот вые6аных гейгуннеров)

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