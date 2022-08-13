Артета высказался насчет возможного перехода Обамеянга в "Челси"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что нападающий Пьер-Эмерик получит хороший прием, если приедет к "канонирам" в качестве игрока "Челси".
Согласно слухам, покинувший "Арсенал" полгода назад Обамеянг сейчас является трансферной целью для "Челси".
Пьер-Эмерик покидал "Арсенал" при довольно скандальных обстоятельствах, что хорошо раскрыто в документальном фильме от Amazon Prime, однако Артета не держит зла на 33-летнего габонца.
"Прошло много времени с тех пор, как все случилось. Я не могу возвращаться к этой теме каждый раз, как выходит новая серия".
"Я уже дал свои комментарии. Мы поступили так, как поступили, чтобы защитить клуб и поставить его в лучшее положение".
"Оба — исключительный игрок. Он сделал так много для нас. Надеюсь, он получит хороший прием (если перейдет в "Челси"), потому что он заслуживает этого", — цитирует Артету ESPN.
13.08.2022 09:00
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арсенальские игроки у нас хорошо играют-коул,жиру,фабрегас
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Будет обоссывать в рот вые6аных гейгуннеров)
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