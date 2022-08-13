Мойес отрицает интерес "Вест Хэма" к Депаю

Мемфис Депай Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес отрицает, что его клуб хочет приобрести нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая.

На текущей неделе появилась информация, что неназванный клуб из Лондона ведет переговоры о покупке Депая, а сам Мемфис хочет вернуться в Премьер-Лигу.

Издание The Guardian утверждало, что это "Вест Хэм" заинтересован в бывшем игроке "Манчестер Юнайтед", однако Мойес незамедлительно выступил с опровержением.

"Нет, это не мы. А если и мы, то я не знаю об этом, уж точно", — цитирует Мойеса Evening Standard.


Метки Барселона, Вест Хэм, Депай, Мойес

Автор mihajlo   

Дата 13.08.2022 08:00

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