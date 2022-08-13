Мойес отрицает интерес "Вест Хэма" к Депаю

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес отрицает, что его клуб хочет приобрести нападающего "Барселоны" Мемфиса Депая.



На текущей неделе появилась информация, что неназванный клуб из Лондона ведет переговоры о покупке Депая, а сам Мемфис хочет вернуться в Премьер-Лигу.



Издание The Guardian утверждало, что это "Вест Хэм" заинтересован в бывшем игроке "Манчестер Юнайтед", однако Мойес незамедлительно выступил с опровержением.



"Нет, это не мы. А если и мы, то я не знаю об этом, уж точно", — цитирует Мойеса Evening Standard.