Тен Хаг хочет купить Зийеша

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет приобрести вингера "Челси" Хакима Зийеша.

Приглашение игрока атакующего плана является одним из приоритетов для "Юнайтед" на остаток летнего трансферного окна.



Издание Manchester Evening News утверждает, что "красные дьяволы" пытались перехватить нападающего Тимо Вернера, когда тот переходил из "Челси" назад в "РБ Лейпциг", но безуспешно.



Теперь Тен Хаг задумал приобрести Зийеша, однако столкнулся с противодействием своего клуба. Руководство "Юнайтед" поддерживало Эрика по большинству трансферных целей, однако 29-летний марокканец не по душе боссам "дьяволов".



Добавим, что Зийеш не чувствует себя счастливым в "Челси" и хочет уйти. Однако у экс-игрока "Аякса" есть контракт до 2025 года.