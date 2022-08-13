2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 13 августа, семью поединками стартует 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АСТОН ВИЛЛА — ЭВЕРТОН 14:30



"Астон Вилла" проиграла семь из 12 последних матчей в Премьер-Лиге (2 победы, 3 ничьи). "Эвертон" избегал поражения в первом выездном матче в каждом из 11 последних сезонов Премьер-Лиги (5 побед, 6 ничьих). "Ириски" — единственная команда, против которой "вилланы" еще ни разу не уступили во всех трех сезонах после возвращения в элиту (4 победы, 2 ничьи).



В стартовый состав "Виллы" стучатся Олли Уоткинс, Эмилиано Буэндиа, Дуглас Луис и Тайрон Мингс, хотя у последнего небольшие проблемы с пахом.



"Эвертон" готов устроить дебют Конору Коуди и Амаду Онана. Саломон Рондон отбыл свою дисквалификацию. Бен Годфри и Йерри Мина серьезно травмированы.



ВУЛВЕРХЭМПТОН — ФУЛХЭМ 17:00



В календарный месяц август "Вулверхэмптон" не выиграл ни одного из 11 последних матчей в Премьер-Лиге — с домашней победы 2:0 над "Фулхэмом" в 2011 году. "Фулхэм" рискует повторить клубный антирекорд из 12 безвыигрышных поединков кряду в Премьер-Лиге. "Дачники" не одержали ни одной победы в 13 последних выездах к "волкам" в рамках чемпионата.



Из лазарета "Вулверхэмптона" возвращаются Нелсон Семеду и Адама Траоре, но Жоау Моутиньо и Рауль Хименес все еще лечатся. Гонсалу Гедеш готов к дебюту.



"Фулхэм" будет лишен Харри Уилсона и Манора Соломона. Натаниэль Чалоба снова в строю. Новичок Исса Диоп ждет своего шанса.



САУТГЕМПТОН — ЛИДС 17:00



"Саутгемптон" рискует повторить антирекорд клуба из шести поражений кряду в чемпионате. "Лидс" может одержать три победы подряд в Премьер-Лиге, чего не случалось с сезона 2020/21, когда команду тренировал еще Марсело Бьелса. "Святые" выиграли четыре из пяти последних домашних встреч с "белыми" в чемпионате.



Потери "Саутемптона" ограничиваются Лянко и Тино Ливраменто.



"Лидс" все еще лишен Хуниора Фирпо, Люка Эйлинга и Стюарта Далласа, но Лиам Купер и Адам Форшоу в порядке. Луис Синистерра может дебютировать за свой новый клуб.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БОРНМУТ 17:00



В 22 последних сезонах "Манчестер Сити" лишь однажды проиграл свой первый домашний матч в рамках чемпионата — 2:5 против "Лестера" в 2020/21. "Борнмут" одержал две победы в пяти последних выездах к действующим чемпионам Премьер-Лиги (1 ничья, 2 поражения). "Горожане выиграли все 10 последних встреч с "вишенками" в высшем дивизионе.



Защитник "Сити" Эмерик Лапорт восстанавливается после операции на колене. Калвин Филлипс не в форме, а у Коула Палмера проблемы со стопой.



"Борнмут" может задействовать своих новичков Нето и Маркоса Сенеси. Райан Фредерикс и Джо Ротуэлл дожидаются своего дебюта, находясь в лазарете.



БРАЙТОН — НЬЮКАСЛ 17:00



"Брайтон" проиграл только один из 10 последних матчей в Премьер-Лиге — в гостях у "Манчестер Сити" в апреле. В 2022 году "Ньюкасл" набрал 41 очко — только у "Ливерпуля" (52), "Манчестер Сити" (46) и "Тоттенхэма" (44) больше. "Чайки" ни разу не уступили в пяти домашних встречах с "сороками" в рамках Премьер-Лиги.



В лазарете "Брайтона" остается одинокий Якуб Модер.



Полузащитник "Ньюкасла" Джонджо Шелви пропустит до трех месяцев после операции на задней поверхности бедра. Эмиль Крафт, Джамал Льюис и Федерико Фернандес вскоре должны вернуться в строй. Джамаал Ласселлс уже в порядке.



АРСЕНАЛ — ЛЕСТЕР 17:00



В прошлом сезоне Премьер-Лиги "Арсенал" набрал 41 очко дома, уступив по этому показателю только "Ливерпулю" и "Манчестер Сити". "Лестер" лишь однажды сохранил свои ворота на замке в 26 последних выездных матчах Премьер-Лиги. "Лисы" могут похвастать единственной победой в 25 последних выездах к "канонирам" — 0:1 в октябре 2020.



Полузащитник "Арсенала" Фабиу Виейра вернулся к тренировкам на этой неделе, как и Такехиро Томиясу с Эмилем Смит-Роу.



"Лестер" по-прежнему вынужден обходиться без Рикарду Перейры, Райана Бертрана и Харви Барнса.



БРЕНТФОРД — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 19:30



"Брентфорд" не пропускал в пяти из семи последних домашних матчей в Премьер-Лиге. "Манчестер Юнайтед" проиграл все три последних поединка в чемпионате, но четыре поражения кряду последний раз терпел еще в феврале 1979. "Пчелы" набрали только одно очко в шести последних встречах с "красными дьяволами" в высшем дивизионе.



Новичок "Брентфорда" Миккель Дамсгор пока не готов к выходу в старте. Итан Пиннок, Кристоффер Айер и Серхи Каньос травмированы.



Криштиану Роналду надеется на место в стартовом составе "Юнайтед". Виктор Линделеф и Антони Мартиаль вне игры.