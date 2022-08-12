"Лестер" совершил первое приобретение этим летом

"Лестер" совершил свое первое приобретение этим летом, подписав свободным агентом экс-голкипера "Кардиффа" Алекса Смитиса.

Ранее этим летом "Лестер" проводит в "Ниццу" своего капитана и первого номера Каспера Шмейхеля. Главный тренер "лис" Брендан Роджерс уже подтвердил, что теперь основным голкипером команды будет Данни Уорд.



А страховать Уорда предстоит как раз Смитису, который заключил с "Лестером" контракт на два года.



В лице 32-летнего англичанина "лисы" получили опытного голкипера, который сыграл 100 матчей за "Кардифф" после своего переезда в Южный Уэльс в 2018 году.



Также Смитису довелось поиграть за "Куинз Парк Рейнджерс" и "Хаддерсфилд".



"Я поиграл против довольно большого количества из этих парней, поэтому, уверен, я хорошо освоюсь здесь".



"Я сыграл много матчей за свою карьеру, большей частью — в Чемпионшипе, и здесь моя роль может быть немного другой. Здесь я могу стать более командным игроком, который поддерживает партнеров и готов подставить плечо, когда нужно", — сообщил Смитис.