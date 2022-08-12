"Лестер" совершил первое приобретение этим летом
"Лестер" совершил свое первое приобретение этим летом, подписав свободным агентом экс-голкипера "Кардиффа" Алекса Смитиса.
Ранее этим летом "Лестер" проводит в "Ниццу" своего капитана и первого номера Каспера Шмейхеля. Главный тренер "лис" Брендан Роджерс уже подтвердил, что теперь основным голкипером команды будет Данни Уорд.
А страховать Уорда предстоит как раз Смитису, который заключил с "Лестером" контракт на два года.
В лице 32-летнего англичанина "лисы" получили опытного голкипера, который сыграл 100 матчей за "Кардифф" после своего переезда в Южный Уэльс в 2018 году.
Также Смитису довелось поиграть за "Куинз Парк Рейнджерс" и "Хаддерсфилд".
"Я поиграл против довольно большого количества из этих парней, поэтому, уверен, я хорошо освоюсь здесь".
"Я сыграл много матчей за свою карьеру, большей частью — в Чемпионшипе, и здесь моя роль может быть немного другой. Здесь я могу стать более командным игроком, который поддерживает партнеров и готов подставить плечо, когда нужно", — сообщил Смитис.
12.08.2022 23:00
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Ну такое себе усиление. Слухи о сложном финансовом положении лис похоже близки к правде.
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