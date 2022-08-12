"Лестер" совершил первое приобретение этим летом

Алекс Смитис "Лестер" совершил свое первое приобретение этим летом, подписав свободным агентом экс-голкипера "Кардиффа" Алекса Смитиса.

Ранее этим летом "Лестер" проводит в "Ниццу" своего капитана и первого номера Каспера Шмейхеля. Главный тренер "лис" Брендан Роджерс уже подтвердил, что теперь основным голкипером команды будет Данни Уорд.

А страховать Уорда предстоит как раз Смитису, который заключил с "Лестером" контракт на два года.

В лице 32-летнего англичанина "лисы" получили опытного голкипера, который сыграл 100 матчей за "Кардифф" после своего переезда в Южный Уэльс в 2018 году.

Также Смитису довелось поиграть за "Куинз Парк Рейнджерс" и "Хаддерсфилд".

"Я поиграл против довольно большого количества из этих парней, поэтому, уверен, я хорошо освоюсь здесь".

"Я сыграл много матчей за свою карьеру, большей частью — в Чемпионшипе, и здесь моя роль может быть немного другой. Здесь я могу стать более командным игроком, который поддерживает партнеров и готов подставить плечо, когда нужно", — сообщил Смитис.


Метки Кардифф, Лестер, Смитис, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2022 23:00

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  1. ray-black 12.08.2022 23:16 # ray-black
    Ну такое себе усиление. Слухи о сложном финансовом положении лис похоже близки к правде.

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