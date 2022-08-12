Калайджич открыт к переходу в "Юнайтед"

Нападающий "Штутгарта" Саша Калайджич заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

По информации Sky Sports, Калайджич является одной из целей "Юнайтед" по усилению атакующей игры.



У Саши остается только один год по контракту, поэтому "Штутгарт" не будет препятствовать уходу 25-летнего австрийца, который забил 24 гола в 58 матчах за клуб.



Сам Калайджич чувствует, что готов к следующему шагу в своей карьере, а вариант с "Юнайтед" выглядит привлекательно для Саши.



Помимо Калайджича, "Юнайтед" проявляет интерес к Коди Гакпо из ПСВ. При этом "красные дьяволы" упустили Беньямина Шешко и решили не приглашать Марко Арнаутовича.